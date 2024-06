La película de ciencia ficción de Steven Spielberg que fue acusada de plagio por un director de prestigio internacional. "Ha arruinado mi oportunidad de hacer la película"

Pocos directores hay más populares en Hollywood que Steven Spielberg. Es cierto que sus últimas películas no han funcionado especialmente bien en taquilla, pero antes fue el responsables de enormes éxitos como 'Tiburón', 'Parque Jurásico' o 'Salvar al soldado Ryan'. Hoy nos interesa otro de sus grandes triunfos, pues 'E.T., el extraterrestre' fue acusada de plagio, y no precisamente por un don nadie en busca de dinero.

Cuando 'E.T.' llegó a los cines en 1982 se convirtió en un auténtico fenómeno de masas -hasta eclipsó por completo a otras dos grandísimas películas de ciencia ficción-, hasta el punto de que llegó a ser la película más taquillera de la historia hasta aquel entonces. Todo se complicó cuando Arthur C. Clarke, el escritor detrás de la novela que Stanely Kubrick adaptó en '2001: Una odisea del espacio', tuvo la oportunidad de verla durante una visita a Londres.

Se parecía demasiado

Clarke se dio cuenta de que la película de Spielberg tenía muchas similitudes con un guion que su amigo Satyajit Ray había escrito a finales de los años 60. Bajo el título de 'The Alien', el autor de títulos como la trilogía de Apu o 'El salón de música' contaba la historia de un alienígena que aterrizaba en la Tierra y se hacía amigo del chaval de un pueblo cercano. En el guion, Ray describía al extraterrestre como "un cruce entre un gnomo y un niño refugiado hambriento: cabeza grande, extremidades enjutas, torso delgado. ¿Es macho, hembra o neutro? No lo sabemos. Lo que su forma transmite básicamente es una especie de inocencia etérea, y es difícil asociar con él una gran maldad o un gran poder; sin embargo, existe una sensación de inquietud debido a su parecido con un niño humano enfermizo".

Ray intentó hacer la película en Hollywood por sugerencia de Clarke, pero diferentes problemas llevaron a que la película, para la que se contaba inicialmente con la presencia de Marlon Brando y Peter Sellers, nunca llegase a hacerse. Todo parecía haber caído en el olvido hasta que Clarke se puso en contacto con Ray, quien rápidamente llegó a la conclusión de que la película de Spielberg no "habría sido posible sin que mi guion de 'The Alien' estuviera disponible en todo Estados Unidos en copias mimeografiadas".

El consejo de Clarke para Ray fue bastante sencillo: "Le dije que debería escribir de forma educada a Spielberg y decirle "Mira, hay muchas similitudes", pero sin hacer ninguna acusación o amenaza". El cineasta se puso en contacto con un abogado para valorar sus posibilidades, pero no era demasiado optimista al respecto:

Seguramente haya hecho los cambios necesarios para que no haya caso, no hay acción legal posible en esas circunstancias. A veces siento que debería hacer algo al respecto, pero aquí estoy, en la India, en medio del rodaje de una película. No puedo hacer nada por correspondencia. Además, él puede negarlo. Lo que ha hecho es arruinar mi oportunidad de hacer la película, porque entonces la gente dirá que vino de Spielberg.

La respuesta de Spielberg

Eso sí, Ray no tenía rencor hacia Spielberg y aseguraba que "ha hecho buenas películas y es un buen director". Cuando todo estalló de forma internacional, Ray se mostró abatido por reputación que le hizo ganar de forma injusta a su modo de ver. Por su parte, Spielberg se pronunció al respecto en 1984 cuando el propio Clarke le preguntó al respecto, respondiendo indignado lo siguiente:

Dile a Satyajit que yo estaba en el instituto cuando su guion estuvo circulando por Hollywood.

No obstante, parece que todo tuvo final feliz, ya que Ray fue reconocido por la Academia de Hollywood en 1992 con un Óscar honorífico, y uno de los principales impulsores de que recibiera dicho galardón fue el propio Spielberg.

Imagen Spielberg: Universal

