"Es la mejor película que he hecho". Steven Spielberg desvela su trabajo favorito y las dos películas sin las que hubiese podido hacerla

La filmografía de Steven Spielberg está repleta de grandes éxitos y de títulos inolvidables, pero a la hora de la verdad no existe auténtico consenso a la hora de señalar cuál es su mejor película. Bueno, el propio Spielberg sí que tiene muy claro cuál es su trabajo favorito y no ha tenido problema en desvelarlo.

"El trabajo del que estoy más orgulloso"

El cineasta ha charlado con The Hollywood Reporter aprovechando el 30 aniversario de la victoria de 'La lista de Schindler' en los Óscar y no ha dudado en señalar que se trata de "la mejor película que he hecho". En concreto, estas han sido sus palabras al respecto:

Es la mejor película que he hecho. No voy a decir que es la mejor película que haré, pero actualmente es el trabajo del que estoy más orgulloso.

Además, Spielberg ha aprovechado la ocasión para lanzar una gran alabanza a una película que todavía se encuentra en cines: "'La zona de interés' es la mejor película sobre el Holocausto que he visto desde desde la mía. Hace una gran labor de concienciación, sobre todo acerca de la banalidad del mal".

Además, el también director de otros títulos inolvidables como 'Tiburón' o 'En busca del arca perdida' también ha comentado que hay otras dos películas en su carrera sin las que habría sido capaz de hacer 'La lista de Schindler':

No podría haber hecho 'La lista de Schindler' sin 'El color púrpura' y luego 'El imperio del sol'. Fueron mis dos enormes peldaños antes de respirar hondo y decir: "Ahora estoy listo".

El cineasta comenta muchos más detalles interesantes sobre 'La lista de Schindler' en ese artículo, pero por último vamos a quedarnos con su reflexión sobre la relación que mantenía con los Óscar por aquel entonces: "Siempre había querido ganar el Oscar y nunca lo había conseguido, así que me sentía un poco en el desierto. Tenía la sensación de estar en un período de sequía y, de repente, llovió maná del cielo, ¡maná de los votantes de la Academia!"

Imagen: Gage Skidmore

