Las 16 mejores películas de ciencia ficción de la historia según los críticos y expertos en cine más prestigiosos del mundo

El cine de ciencia ficción es quizá el que goza de una mayor popularidad en Internet, por lo que se trata de un género que suele generar todo tipo de debates. Por ello, nunca está de más ver listas centradas en lo mejor que nos ha aportado este tipo de cine, y he creído que una especialmente interesante es la resultante de los votos de los críticos y expertos en cine, como programadores o académicos, más prestigiosos del mundo.

Como bien recordaréis, la revista Sight & Sound realiza una lista de las mejores películas de la historia cada diez años. En la última, 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' dio la sorpresa al ser la número 1, pero ahora nos interesa centrarnos en la 16 mejores películas de ciencia ficción según los resultados de esas votaciones.

Las 16 más votadas

Como era de esperar, '2001: Una odisea del espacio' es la película de ciencia ficción que ocupa un puesto más alto, pero la primera sorpresa llega por el hecho de que 'Blade Runner' no sea la segunda, ya que ese honor pertenece a 'Stalker', seguramente el trabajo más aclamado del director ruso Andrei Tarkovsky. Sin más preámbulos, vamos ya con las 16 más votadas:

Del caso de 'Born in Flames', sin duda el título menos conocido de los 16, ya os hablé con un poco más de profundidad hace apenas unos días. Del resto quizá llame la atención ver por ahí a 'Déjame salir', una película que tiene más de terror que de cualquier otra cosa, pero es que la base misma del primer largometraje de Jordan Peele descansa directamente sobre la ciencia ficción, por lo que no habría tenido sentido dejarla fuera. Cosa aparte es que merezca o no estar tan alta en la lista.

Por lo demás, es evidente que muchos echarán de menos ciertos títulos o que no entiendan qué hacen ahí determinados largometrajes -me da que más de uno quizá no entienda ver ahí a cierta película de Lars Von Trier-, pero es imposible que llueva a gusto de todos.

En Espinof | Las 11 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2024

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más