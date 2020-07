'Under the Skin': la película de Jonathan Glazer y Scarlett Johansson es un radical y magnífico ejercicio de ciencia ficción

Adaptando el relato de Michel Faber, Jonathan Glazer se adentra de lleno en los terrenos de la ciencia ficción más inclasificable con esta historia sobre el extraño turismo de un extraño personaje que viaja por Escocia mientras mantiene una dieta, digamos, peculiar. Siete años después, 'Under the Skin' ya está en nuestros cines.

La mujer que cayó a la tierra

Es posible que sea un poco imprudente por mi parte recomendar una película casi muda, experimental y tan agresiva formal y espiritualmente como 'Under the Skin', pero mi experiencia me obliga a hacerlo: la película de Jonathan Glazer debe ser vista en una sala de cine. Porque además de un tratamiento visual bizarro y acertadamente marciano, el proceso sonoro de la película que proporciona Mica Levi es de los que no se olvidan.

En la onda del cine de ciencia ficción más experimental de los años setenta, radical y poco amigo de facilitar la experiencia al espectador más afín a 'Independence Day', por poner un ejemplo, Glazer da otro paso hacia la autoría total con un tercer largometraje que llega casi una década después de su angustiante 'Reencarnación' ('Birth'). Su última película es un proyecto 100% artístico que no hace concesiones.

Glazer aborda su trabajo más desde una dimensión sensorial que desde un ambiente real, aunque sea precisamente en esos parajes desoladores donde la película se muestra más demoledora. Un día de playa, unas charlas de camino a ninguna parte o un rato de intimidad pueden resultar más aterradores que cualquier universo tenebroso en el que bucear para no volver a ver la luz del día.

Exfoliación sin parangón

Antes mencionaba 'Reencarnación', que además de ser otra angustiante película de género, aunque algo más indeterminado, es de algún modo un precedente luminoso de 'Under the Skin'. Luminoso. 'Birth'. Algo completamente impensable hace diez años. La película protagonizada por Johansson es exactamente lo opuesto al nacimiento. Aunque parezca un bautizo a su manera.

Glazer retrata en estas dos películas la soledad existencial de dos personajes atrapados bajo distintas pieles a las que el mundo ha dado la espalda en un momento dado. Kidman allí y Johansson ahora toman las riendas de la historia para crecer como actrices y demostrar que su riesgo y valentía da frutos. Porque ahora, en pleno 2020, ya nadie puede ver 'Under the Skin' como la película en la que la estrella de Marvel aparece en pleno desnudo integral como tampoco se puede pensar en 'Eyes Wide Shut' como la película de los desnudos de la mujer de Tom Cruise.

Sin miedo al exceso ni a lo grotesco, Glazer y su aire amateur y aventurero aterrizan en nuestros cines para poner las cosas en su sitio a través de una historia de supervivencia trágica y onírica con uno de los finales más abrumadores de la última década. Puede que haya llegado demasiado tarde, pero no cabe duda de que en mitad de una situación como la que estamos viviendo, 'Under the Skin' puede ser la experiencia más destructora y necesaria de la extraña temporada cinéfila que estamos atravesando.