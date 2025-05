"No se volverá a hacer una película como esta". Un especialista de 'La Odisea' nos pone los dientes largos con la película de Christopher Nolan

Hay películas que desde el momento en el que se anuncian, se están cruzando en nuestro camino para marcar una cita ineludible en nuestro calendario. Una de ellas es 'La Odisea', la prometedora adaptación del clásico de Homero que dirige Christopher Nolan y que tiene previsto estrenarse el 17 de julio de 2026.

Estará protagonizada por Matt Damon y Tom Holland, entre otros, y toda la información que se revela sobre el proyecto no hace más que ponernos los dientes largos. Lo más reciente tiene que ver con las declaraciones que hizo el especialista James Newman, que en un episodio del podcast Action for Everyone ya eliminado -aunque las declaraciones se recopilan también en ScreenRant-, ha hablado sobre su experiencia entrenando a los actores.

El largometraje también cuenta en el reparto con Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Jon Bernthal y John Leguizamo, y será la adaptación de la obra de Homero, que narra el épico viaje de Odiseo (Damon) a casa después de luchar en la Guerra de Troya.

Distintas visiones del personaje

En sus declaraciones, Newman contaba que Damon tenía una visión clara de cómo quería que su personaje luchara y que tanto su experiencia como la edad le ayudaron a tener un estilo de lucha más eficiente. Y también habló de la capacidad de Holland.

"Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo muy talentoso para la película y también de entrenar a Matt Damon y Tom Holland. Todos los rumores sobre la capacidad física de Tom son totalmente ciertos. Literalmente puede hacer cualquier cosa. Debería conseguir todos los papeles físicos posibles. Matt quería ser más eficiente porque así es el personaje. Si conocéis la historia, Odiseo es realmente el único personaje que ha estado en una guerra en este viaje. Los que lo acompañan han luchado con él, pero el propio Odiseo dice: "He vivido y respirado la batalla", y eso lo hace más inteligente, y por eso es tan bueno. Matt entendió esto y luego intentamos destacarlo también. Así que no hará cosas llamativas. Y Tom es más atlético y más joven, así que es casi una versión más joven de Odiseo”.

Además, Newman también contó cómo es para él trabajar en una producción tan grande como 'La Odisea'. "Nunca volverán a hacer una película como esta. Creo que será la épica de todas las épicas, con Nolan en su mejor momento. Sin duda, libra una batalla que mucha gente no está dispuesta a librar", señalaba.

A continuación, recordó que tuvieron a mano fotos de las localizaciones, que están repartidas por toda Europa, y que contó que Nolan "quiere ser el primero en hacer algo, sentir que nadie ha pisado tierra aquí".

Sin duda, son pistas que adelantan lo que será un proyecto de gran calibre. De hecho, algo parecido dio a entender el actor John Leguizamo, que en el programa 'Morning Joe' de MSNBC señaló que Nolan sigue trabajando como un cineasta independiente a pesar de tener un presupuesto enorme para esta película. "Tiene un presupuesto desorbitado, no es pequeño, pero lo gestiona como una película independiente porque no lo hace según lo que dice el estudio. Es como un cineasta independiente, pero con una fortuna en sus manos".

