Apple TV no se lo piensa dos veces y cancela fulminantemente el nuevo thriller del creador de 'The Blacklist'

Ha sido una de las series más potentes, al menos en cuanto a que ha sido lo más visto en Apple TV junto a 'Pluribus' pero desde la plataforma no quieren más conspiración. Sin prácticamente miramientos Apple TV ha cancelado 'The Last Frontier. Conspiración en Alaska' tras una única temporada.

Temporada que, si bien cerraba bastantes cosas, sí que se notaba que estaba poniendo rumbo para profundizar bastante más. De hecho, el epílogo terminaba en cierto cliffhanger con una última llamada advirtiendo a nuestro protagonista que no se acomodase, que las cosas no habían terminado (no quiero meterme demasiado en spoilers).

Llamada al pasado

En su momento, los creadores de la serie Jon Bokenkamp y Richard D'Ovidio ya expresaron que estaban buscando el modo de tirar del hilo de la llamada. Sin embargo nos quedaremos sin saber cómo continúa la historia... o cómo comenzó todo. En entrevistas realizadas a propósito del final algunos de los protagonistas (Dominic Cooper y Haley Bennett en concreto) han expresado que la temporada 2 tendría que girar en torno a lo que pasó en Chicago realmente.

Con Bokenkamp ('The Blacklist') y D'Ovidio a los mandos 'The Last Frontier' arrancaba con una fuga espectacular en los gélidos territorios de Alaska de los pasajeros de un avión de transporte de prisioneros. Una crisis que debe lidiar (por estar en su jurisdición territorial) el sheriff de un pueblo de la zona, interpretado por Jason Clarke.

Independientemente de los hilos de los quepoder tirar para la temporada 2, la realidad es que, si bien fue bastante seguida, 'The Last Frontier' no logró ganarse el favor de la crítica. Yo reconozco que su primer episodio me entretuvo bastante y en general cumple con ese objetivo de tenerte interesado. Sin embargo, no terminaba de convencer su desarrollo.

