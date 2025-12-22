HOY SE HABLA DE

El final de 'Pluribus' se adelanta por Navidad. Cuándo podremos ver el cierre de la temporada 1 de la excelente serie de Apple TV

Apple nos desea feliz navidad adelantando el final de temporada de la serie de Vince Gilligan

Carol Pluribus Navidad
Cómo me gustan estos regalos anticipados de Navidad. Y es que desde Apple TV han pensado en todo el jolgorio navideño y el poco caso que, por lo general, haremos a los estrenos de estos días y ha decidido adelantar el final de la temporada 1 de su serie más vista actualmente.

De esta manera, en lugar de tener que esperar hasta el viernes 26 (festivo en buena parte de España y del mundo) para poder ver el desenlace de 'Pluribus', el episodio aterrizará en nuestras pantallas en Nochebuena. El 24 de diciembre se estrenará este final de temporada.

Chica o mundo

Un final de temporada, titulado 'La chica o el mundo', en cuyo centro está la llegada de Manousos (Carlos Manuel Vesga) a Albuquerque tras recorrerse en coche casi toda América. Una llegada en la que surgen complicaciones (habrá que ver cómo reacciona a la cofraternización de Carol con Zosia). Además, según la sinopsis oficial Carol (Rhea Seehorn) visitará el último paraíso en la Tierra.

Como sabemos, y si no ya os lo podéis imaginar con la cocción a fuego lento que lleva, este no será el final de 'Pluribus'. La serie está renovada por una temporada 2, por lo que nos espera más aventura (si la podemos llamar aventura) de Carol intentando revertir todo el tema de la Unión.

