Las 11 mejores series de ciencia ficción y fantasía 2025... hasta ahora

El género fantástico goza cada vez de mejor salud en el terreno audiovisual. Cada año se estrenan decenas de series (más de ciencia ficción que de fantasía, hay que decir) que nos llevan por mundos mágicos, futuros desolados y tecnologías inimaginables.
Así que en Espinof hemos hecho cribado y aquí tenemos las 12 mejores series de ciencia ficción y fantasía que hemos podido ver este 2025... hasta el momento.
Índice de Contenidos (12)
- Nuestro fantástico favorito
- Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)
- Andor - Temporada 2
- Doctor Who - Temporada 2 (15)
- El Eternauta
- Fundación - Temporada 3
- The Last of Us - Temporada 2
- Pantheon - Temporada 2
- La rueda del tiempo - Temporada 3
- Sandman - Temporada 2
- Separación (Severance) - Temporada 2
- Silo - Temporada 2
Nuestro fantástico favorito
Este año se nos han juntado series de franquicias tan apasionantes como Alien y Star Wars; adaptaciones imprescindibles como la de 'Fundación' de Isaac Asimov y absolutas joyas que han pasado muy por debajo del radar como es 'Pantheon'. Pero vayamos a ello.
Por cierto, si esta selección os sabe a poco y queréis más series de género, aquí tenéis nuestras favoritas de 2024 (y las mejores películas de este año), además de las mejores series de terror y suspense que ha parido 2025. Cambiando de géneros, también este 2025 hemos visto series de animación fantásticas, animes asombrosos y comedias desternillantes.
Además, este es nuestro ránking de mejores series de 2025 y, si preferís por plataforma, estas son nuestras favoritas de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video.
Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)
Creada por Noah Hawley | Reparto: Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin, etc. | Fecha de estreno: 12 de agosto | 8 episodios
Podemos tener nuestros más y nuestros menos respecto al punto de partida de la primera incursión televisiva de una de las grandes franquicias de ciencia ficción. Personalmente, más allá de los peros que podemos tener en cuanto al diseño de personajes como niños en cuerpos de adultos y todo lo que eso acarrea, he disfrutado de lo lindo de esta sangrienta y monstruosa aventura.
Andor - Temporada 2
Creada por Tony Gilroy | Reparto: Diego Luna, Genevieve O'Reilly, etc. | Fecha de estreno: 23 de abril | 12 episodios
La serie más política de Star Wars ha concluido con una segunda tanda de doce episodios aún más política (si cabe) que la anterior. A medio camino entre la serie de (pocas) aventuras y el thriller político, el guion de los Gilroy y compañía es de no dejar de aplaudir.
Doctor Who - Temporada 2 (15)
Guionista jefe: Russell T Davies | Reparto: Ncuti Gatwa, Varada Sethu, etc. | Fecha de estreno: 12 de abril | 8 episodios
La nueva (y de momento truncada) era de Doctor Who nos ha devuelto el sentido de la maravilla que se perdió ligeramente en la etapa anterior. Las aventuras del Señor del Tiempo han sido tan intensas como chispeantes y emotivas. A ver si no tardamos mucho en verle de nuevo.
El Eternauta
Creada por Bruno Stagnaro | Reparto: Ricardo Darín, Carla Peteson, César Trocoso, etc. | Fecha de estreno: 30 de abril | 6 episodios
Monumental adaptación de la obra cumbre de la historieta argentina. Un tremendo drama de invasión alienígena. Como siempre, nunca se adapta a gusto de todos, pero a pesar de algún que otro pero en forma de diferencia con el material original, tenemos una serie con personalidad propia bastante encomiable.
Se puede ver en Netflix | Crítica
Fundación - Temporada 3
Creada por David S. Goyer y Josh Friedman | Reparto: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Laura Birn, etc | Fecha de estreno: 11 de julio | 10 episodios
Entiendo que a los más puristas de la obra de Isaac Asimov las libertades creativas que se ha tomado Goyer y compañía les produzca urticaria. Sin embargo, como serie funciona de mil maravillas. Directamente, de las mejores series de ciencia ficción en antena. No solo por ser visualmente apabullante sino completamente intrigante.
Se puede ver en Apple TV | Crítica
The Last of Us - Temporada 2
Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann | Reparto: Pedro Pascal, Bella Ramsey, etc. | Fecha de estreno: 14 de abril | 7 episodios
Reconozcamos que esta temporada 2 ha bajado algo el nivel, quizás por ser algo mucho más hilado que la anterior tanda. Aún así, la versión del mundo apocalíptico nos ha tenido en vilo con esta historia de venganza por parte de Ellie.
Pantheon - Temporada 2
Creada por Craig Silverstein | Fecha de estreno en España: 21 de febrero | 8 episodios
No escondo lo que me ha entusiasmado esta serie animada, cuya única pega es que hayamos tardado dos años para verla en España. Con el concepto de inteligencia subida en el centro, la serie ni se despeina a la hora de meterse en terrenos de poder y geopolítica.
Se puede ver en Netlix | Crítica
La rueda del tiempo - Temporada 3
Creada por Rafe Judkins | Reparto: Rosamund Pike, Madeleine Madden, Josha Stradowski, etc. | Fecha de estreno: 13 de marzo | 8 episodios
No era fácil adaptar la monumental saga de fantasía de Robert Jordan y la serie de Prime Video ha tenido algún que otro traspié y ha tardado en que todo esté en su sitio. La temporada 3 es el gran ejemplo de todo lo que podía haber sido (y no será por su cancelación) la serie. Una demostración de que la fantasía épica tiene una gran cabida en televisión.
- Se puede ver en Prime Video | Crítica de la temporada 1
Sandman - Temporada 2
Creada por Allan Heinberg | Reparto: Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Vivienne Acheampong, etc. | Fecha de estreno: 3 de julio | 12 episodios
Algo parecido a lo de la adaptación de las novelas de Robert Jordan ha pasado con el cómic de Neil Gaiman. Si bien ya se sabía que iba a ser la temporada final, uno no deja de tener la sensación de que es un cierre prematuro. Aún así, tenemos algo brillante, emocional y con toda la esencia que nos cautivó del material original.
- Se puede ver en Netflix | Crítica
Separación (Severance) - Temporada 2
Creada por Dan Erickson | Reparto: Adam Scott, Britt Lower, etc. | Fecha de estreno: 17 de enero | 10 episodios
Cómo nos ha hecho sufrir esta distopía laboral en esta temporada. Y es que con los dentris conscientes de que hay todo un mundo fuera y de que sus fueris "hacen cosas" (por así decirlo)
Silo - Temporada 2
Creada por Graham Yost | Reparto: Rebecca Ferguson, Tim Robbins, etc. | Fecha de estreno: 15 de noviembre de 2024 (final el 17 de enero de 2015) | 10 episodios
Hablando de thrillers, este tira más por lo distópico y regresó con una temporada 2 bastante más acertada, a mi juicio, que la primera. Graham Yost ha ido cociendo a fuego lento dos tramas, una más explosiva que la otra, y nos ha dejado con ganas de que llegue ya la temporada 3.
En Espinof | Michael Jackson intentó convencer a Warner Bros. para protagonizar 'Sandman' en una adaptación que jamás vio la luz
En Espinof | Las series más esperadas de 2025
Ver 0 comentarios