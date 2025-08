El fracaso de 'Sandman' en Netflix da la razón a una de las grandes quejas de los amantes de las series de televisión

La temporada 2 de 'Sandman' ha sido un fracaso indiscutible en audiencias. Ni siquiera la estrategia de dividir su lanzamiento en hasta tres entregas ha servido para que sus datos al menos se acerquen a los de su predecesora. Ahí existen varios motivos que pueden explicar ese batacazo, siendo las polémicas que han perseguido a Neil Gaiman uno de los más comentados.

Sin embargo, también hay otro muy claro que da la razón a una de las grandes quejas que los amantes de la series de televisión han expresado estos últimos años: las esperas demasiado largas entre una temporada y otra, lo cual hace que muchos pierdan el interés. En el caso de 'Sandman' pasaron casi tres años hasta la llegada de los nuevos episodios, tiempo más que de sobra para que algunos espectadores simplemente pasaran página y la dejasen de lado.

Muchos ejemplos

Este fenómeno no es para único para el caso de 'Sandman', pues este mismo año se ha podido detectar también en otras series que funcionaron muy bien en su primera temporada y luego han sido canceladas tras los malos datos de la segunda. Sucedió hace unos meses con 'El nuevo empleado', el thriller liderado por Noah Centineo, y ha vuelto a pasar hace bien poco con 'Fubar', la comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Es evidente que 'Sandman' también se ha visto afectada por este fenómeno que tampoco es exclusivo de Netflix. Recordemos que la temporada 2 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' sufrió un durísimo bajón de audiencias. En ese caso la espera fue de prácticamente dos años y se puede entender por la escala que tiene, pero las consecuencias fueron las mismas.

De hecho, hasta un fenómeno mundial como 'El juego del calamar' se ha visto afectado por ello. La prueba es que la temporada 2 tuvo casi un 30% de visualizaciones que la primera, pero sus datos siguen siendo tan buenos que es algo de lo que nadie va a hablar demasiado. La siguiente prueba de fuego será 'Miércoles', que no tengo nada claro que vaya a igualar y mucho menos superar los espectaculares datos que tuvo su primera entrega.

La cuestión es que si pasa tanto tiempo se corre el peligro de que el interés se resienta. Algunos simplemente se olvidarán de lo que pasaba en la anterior temporada y por eso se echarán atrás a la hora de ver los nuevos episodios. Por supuesto que no afectará por igual a todas y que algunas incluso logran que sus audiencias mejoren -la temporada 4 de 'Stranger Things' es la más vista de la serie pese a que hubo que esperar casi 3 años para verla-, pero para otras es una sentencia de muerte.

¿Queréis más casos? De Prime Video me viene a la cabeza 'Outer Range', un notable híbrido entre ciencia ficción y western con Josh Brolin que se comentó mucho en su estreno y que dos años después se despidió por la puerta de atrás. Y tampoco me olvido de 'Sombra y hueso', llamada a ser todo un fenómeno en Netflix y que funcionó bastante bien en su temporada 1. La segunda tardó casi 2 años en llegar, no funcionó lo bien que se esperaba y fue cancelada sin piedad.

Algo similar pasó también con 'La monja guerrera', pero es que ahí Netflix ni se molestó en promocionar su regreso lo más mínimo, de lo que hasta se quejó su showrunner. Entre eso y los más de dos años de espera, hacía falta un milagro para que la cosa pasara de allí.

Por supuesto que esta queja de algunos espectadores no es más que un factor más, pero el tiempo va dándoles la razón y dejando en evidencia que esas esperas tan largas son algo que juega en contra de las series.

