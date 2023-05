'FUBAR': el carisma de Arnold Schwarzenegger brilla en una entretenida serie de Netflix que se queda lejos de ser la nueva 'Mentiras arriesgadas'

Arnold Schwarzenegger había centrado su carrera audiovisual casi en exclusiva en el cine. Es cierto que hizo incursiones puntuales en la pequeña pantalla con títulos como 'Historias de la cripta' o 'Dos hombres y medio', pero no fue hasta el estreno de 'Superhero Kindergarten' en 2021 cuando tuvo su primer papel recurrente en televisión. Eso sí, allí solamente prestaba su voz al personaje principal, mientras que en 'FUBAR', la comedia de acción que Netflix estrena este jueves 25 de mayo, es el protagonista absoluto de la función.

El propio actor vendió en su momento 'FUBAR' como poco menos que su nueva 'Mentiras arriesgadas'. Como alguien que llevaba varias décadas suspirando por una secuela de la mejor película de James Cameron -¡que nos la prometieron pero luego nunca llegó a hacerse!-, ese dato llamó inmediatamente mi atención. El problema es que es un arma de doble filo que puede llevar a que la serie de Netflix cause cierto rechazo en una primera toma de contacto, ya que ni de lejos alcanza el mismo nivel que la película estrenada en 1994. Eso sí, quien tenga un poco de paciencia acabará encontrando aquí un buen pasatiempo que deja con ganas de más.

De menos a más

Lo primero que queda claro en 'FUBAR' es que sus responsables han hecho todo lo posible por hacer una serie fácil de digerir por parte de cualquier tipo de espectador. Es cierto que aquí no aplican la fórmula 'El equipo A' de que no muera nadie, pero incluso los momentos más violentos se sienten accesibles -quizá sí hay un momento más llamativo por esa vía en el último episodio, pero nada más-, una mera prolongación de la historia en la que además uno nunca termina de creerse que ninguno de sus protagonistas se encuentre en una situación real de peligro -pese a que hay varios intentos en esa dirección-, ni siquiera en el final de temporada.

Aquí lo que funciona es algo tan improbable como la mezcla de ingredientes que por separado tampoco brillan demasiado y que quedan ya fijados desde su primer episodio. Ahí ya vemos que absolutamente todos los personajes son meros arquetipos y que la serie creada por Nick Santora ('Scorpion') se conforma con eso y una serie de tramas bastante sencillas para tirar hacia delante. No me sorprendería que varios se bajen del barco tras ver su primer episodio, pues hasta yo mismo me quedé con la sensación de que seguramente no me compensaba seguir adelante, pero ahí llega la primera virtud de 'FUBAR', y es que hace un manejo bastante efectivo de los cliffhangers para que al menos quieras ver cómo va a resolverse esa situación. Y eso será una tónica a lo largo de todos los capítulos.

Sin embargo, de entrada es el carisma de Schwarzenegger lo que ayuda a sostener la serie, pues hay otros rostros conocidos en el reparto como los Gabriel Luna ('The Last of Us'), Monica Barbaro ('Top Gun: Maverick') o Jay Baruchel ('El aprendiz de brujo'), pero el único que consigue trascender desde el primer momento un material de base francamente mejorable es el protagonista de 'El último gran héroe'. Su mera presencia llena la pantalla y hace que la conflictiva relación de Luke con su hija o el hecho de que todavía se arrepienta de haber tenido que separarse de su mujer se conviertan en tramas menos anodinas de lo que son sobre el papel.

A eso hay que añadir el hecho de que 'FUBAR' sea una serie de Netflix tampoco es una casualidad, pues visualmente tampoco luce especialmente bien y tiende a buscar un look un tanto estándar, situándose a mitad de camino entre el de una comedia familiar y el de una historia de acción algo genérica. Sí que hay alguna escena puntual aquí y allá algo más trabajada, pero quien espere un gran espectáculo por esa vía, acabará bastante decepcionado.

Soy consciente de que por todo lo que he dicho parece que 'FUBAR' puede aspirar como mucho a una serie que tienes de fondo mientras haces las tareas del hogar, y eso únicamente porque la protagoniza Schwarzenegger, pero sucede algo curioso a medida que pasan los episodios, y es que cada vez los disfrutas más sin que ninguna de esas pegas llegue en ningún caso a desaparecer. Ahí tengo bastante claro que una de las grandes claves es la dinámica que crea, pues se huye de la posibilidad de convertir la serie en la aventura de la semana y eso ayuda a que ese mayor sentido de la continuidad se traslade también a otros aspectos de la serie.

Los propios personajes son los más beneficiados por este punto, ya que el humor sigue siendo un poco tontorrón -aunque ahí justo es reconocer que algún momento inspirado hay-, la acción no especialmente emocionante y las tramas un tanto obvias, pero los vínculos entre ellos ganan fuerza, algo especialmente evidente en el caso del resto del equipo de la CIA, que inicialmente son poco más que tópicos andantes pero a los que luego se les va cogiendo cierto cariño. Tampoco es que se profundice especialmente en ellos, pero sí que pasan a tener más entidad, elevando de paso el material que tienen a su disposición. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con los intentos de uno de ellos por evitar un traslado, algo que a priori me habría dado completamente igual y que acaba resultando de lo más simpático.

Además, da la sensación de que los responsables de la serie también se sienten más cómodos según van pasando los episodios, pues son conscientes de hasta dónde pueden llegar, tanto en lo argumental como en lo técnico, y se centran en que todo resulte lo más entretenido posible, que el carisma de Schwarzenegger siga luciendo y que el resto de personajes algo aporten. Ojo también a la breve pero divertida aparición de otro de los protagonistas de 'Mentiras arriesgadas'.

Dicho de otra forma, 'FUBAR' sabe que en el fondo no es más que una chorrada orientada a contentar a público de todo tipo, por lo que en ningún caso exprime nada de lo que propone. A cambio va creando un efectivo clima de familiaridad alrededor de su mejor baza y jugando con su condición de serie para que uno al menos tenga curiosidad por saber cómo sigue. Obviamente, si el referente es 'Mentiras arriesgadas', sale perdiendo por goleada -sucede en todo, pero es especialmente notable en el caso de las escenas de acción-, pero de forma aislada es una propuesta suficientemente entretenida como para que compense echar un ojo a las ocho episodios que dan forma a su primera temporada. Aunque fijo que habrá más a poco que tenga éxito.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix