'The Last of Us': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey

En HBO no tardaron en renovar 'The Last of Us' por una segunda temporada. El impresionante éxito de esta adaptación del popular videojuego de Naughty Dog hizo que fuese una decisión sencilla -si hasta logró batir récords que se quedaron fuera del alcance de 'La casa del dragón'-, pero lo que no va a serlo tanto es hacerla realidad y que todos podamos verla.

Ahora he llegado el momento de repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de 'The Last of Us' hasta ahora. La información sobre los nuevos episodios todavía no es abundante, pero este artículo irá actualizándose siempre que surja alguna novedad para hacer justicia a su nombre.

La historia

La temporada 2 de 'The Last of Us' tomará como base el segundo videojuego, el cual transcurre cinco años después de los eventos que vimos en la primera entrega. Allí un inesperado incidente llevará a que Ellie, que acaba de iniciar una relación romántica con Dina, inicie una cruzada en busca de venganza. Además, un nuevo personaje llamado Abby tendrá un peso fundamental en la historia, hasta el punto de que buena parte del videojuego se centra en ella.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'The Last of Us' en HBO?

Va a tocar esperar mucho hasta poder ver la temporada 2. La fecha de estreno más probable es finales de 2024 o puede que incluso comienzos de 2025. ¿En qué me baso para hacer esa predicción? Sencillo, HBO todavía ni siquiera ha concretado la fecha de grabación de los nuevos episodios y 'The Last of Us' es una serie que requiere mucho trabajo. Tengamos en cuenta que la primera comenzó a rodarse en julio de 2021 y luego no se estrenó hasta enero de 2023...

Reparto y protagonistas

Se da por sentado el regreso de todos los personajes principales de la primera temporada que siguen con vida, por lo que Bella Ramsey repetirá como Ellie y Pedro Pascal volverá a convertirse en Joel. También podemos dar por segura la continuidad de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria.

Un personaje nuevo de la temporada 2 que quizá conozcamos ya es Dina, pues apareció brevemente en el sexto capítulo de la primera entrega. Allí fue interpretada por la desconocida Paolina Van Kleef, pero está en el aire que vaya a seguir en el papel o que la falta de una confirmación definitiva alrededor del personaje sea una forma de escudarse ante la posibilidad de que acaben fichando a otra actriz. La gran incógnita está en saber quién dará vida a Abby, un personaje clave que sin duda va a dar mucho de lo que hablar.

Por su parte, Craig Mazin y Neil Druckmann seguirán ejerciendo como showrunners y todo apunta a que también se encargarán de los guiones de los nuevos episodios. A fin de cuentas, ambos escribieron todos los de la primera temporada, con Mazin ocupándose de seis en solitario, Druckmann de uno y los dos restantes con ambos compartiendo la tarea.

Tráiler, imágenes y cartel

Por el momento no hay imagen alguna de la segunda temporada, algo lógico si tenemos en cuenta que el rodaje todavía no ha comenzado.

El futuro de 'The Last of Us'

Mazin, uno de los máximos responsables de la serie, ya ha dejado claro que no tiene ningún interés en continuar la historia de 'The Last of Us' más allá de los hechos ya narrados en los videojuegos, pero también ha señalado que seguramente con una tanda de episodios no vaya a ser suficiente para adaptar en condiciones el segundo. Por ello, lo más probable es que como mínimo tengamos tres temporadas.