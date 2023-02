El episodio 6 de 'The Last of Us' tiene un easter egg esencial para la temporada 2 de la serie y que ha vuelto locos a los fans del videojuego

Una de las cosas que mejor está haciendo 'The Last of Us' es ir introduciendo detalles que adelantan eventos que están por llegar, pero en 'Familia', sexto episodio de la serie de HBO, han ido un paso más allá para introducir un easter egg sobre la ya confirmada segunda temporada de la serie que solamente algunos fans del videojuego han detectado.

La misteriosa chica que mira fijamente

Cuidado con posibles spoilers a partir de aquí

El momento en cuestión sucede en el minuto 20 de 'Familia', cuando Joel y Ellie están disfrutando de una buena comida bajo la atenta mirada de Tommy y Maria. Llegado cierto punto, Ellie nota que otra joven está observándola desde la distancia, se molesta y básicamente espanta a un personaje que luego aparece acreditada simplemente como "Chica que mira fijamente". Sin embargo, todo apunta a que su nombre real es Dina.

Dina es un personaje muy importante de 'The Last of Us 2', hasta el punto de ser la coprotagonista del videojuego y además el interés amoroso de Ellie. Y es que no fue casualidad que Bella Ramsey destacase hace poco que la segunda temporada iba a ser bastante fiel a la obra original, dando la sensación de que ella misma sabía que la primera aparición del personaje estaba a la vuelta de la esquina.

Es cierto que apenas son unos segundos, pero el look del personaje es muy similar, como también lo es la apariencia física de la actriz elegida para la ocasión. La desconocida Paolina Van Kleef es la encargada de dar vida a esta "Chica que mira fijamente" y que ha hecho saltar todas las alarmas a los amantes del videojuego original.

Hay otro detalle que deja bastante claro que se trata de Dina y lo encontramos en el podcast original de la serie. En el minuto 17 de la última entrega, Neil Druckmann da a entender que se trata de un easter egg intencionado, aunque Craig Mazin prefiere dejarlo como algo ambiguo. Sin embargo, Druckmann apunta después que en 'The Last of Us 2' hay una historia sobre la primera vez que Ellie y Dina se conocen que se parece mucho a lo que sucede en 'Familia', aunque Mazin se apresura a señalar lo siguiente:

Eso no quiere decir que sea Dina, pero tampoco que no lo sea.

Todo apunta a que simplemente no quieren confirmarlo de forma clara por ahora, ¿quizá por la posibilidad de que haya un cambio de actriz? Seguro que no tardamos en descubrirlo -aunque me da que como poco habrá que esperar hasta que termine esta primera temporada-, pero cuando el río suena, es que agua lleva...

En Espinof: 'The Last of Us': todas las diferencias más importantes entre la serie de HBO y el videojuego de Naughty Dog