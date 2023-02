'The Last of Us' (1x06): Joel se derrumba en un episodio clave que sella su destino junto a Ellie

El viaje de Joel y Ellie continúa y todo le queda para llegar a su final. Eso sí, 'Familia', sexto episodio de la primera temporada de 'The Last of Us', ha sido en mayor parte una pequeña parada para asentar de forma definitiva la relación entre ambos de cara al tramo final de la serie.

Ojo con los spoilers a partir de aquí

Desde el primer momento quedó claro que Joel era reacio a estrechar lazos con Ellie por el dolor que todavía acarrea por la muerte de su hija, a lo que hubo que sumar después la pérdida de Tess. El personaje interpretado por Pedro Pascal ha estado siempre roto por dentro y se ha visto a sí mismo como el protector, pero hasta ahora parecía mucho más importante para él rescatar a su hermano Tommy de un peligro que ha acabado siendo inexistente.

La caída del muro de Joel

'Familia' ha sido el episodio que funciona a modo de bisagra para que Ellie se convierta de una vez por todas en la gran preocupación de Joel y que este último abandone por completo su resistencia a implicarse con ella. Lo curioso es que también ha sido el capítulo que nos ha dejado clara la fragilidad de Joel, desde ese pequeña desvanecimiento después del curioso encuentro -muy logrado el equilibrio entre la tensión del momento y una ligereza siempre presente- con la pareja aislada de la sociedad desde mucho años del postapocalipsis.

Ya entonces se nota que el acercamiento entre ambos es más evidente, tanto por el detalle de que Joel acepte que Ellie pruebe el alcohol como por el momento íntimo en el que ambos hablan sobre cómo les gustaría que fuera su vida. El muro que él ha levantado empieza a agrietarse, pero el reencuentro con Tommy lo devuelve todo a la casilla de salida.

Estaba claro que el reencuentro entre hermanos iba a ser un momento emotivo, pero 'The Last of Us' no es una serie alegre y nunca lo será. Desde la desconfianza de Joel hasta compartir información con cualquiera que no sea Tommy -si hasta miente inicialmente a su propio hermano en lo referente a quién es Ellie- hasta la certeza de que algo falla en el personaje de Pascal, lo que se nos recuerda a través de esa mujer a la que llega a confundir con su hija.

Algo está mal con Joel y 'Familia' no tarda en dejarnos claro qué es una mezcla de que siente la inevitable decadencia asociada a hacernos viejos, pero también que Ellie ha acabado ocupando el lugar de su hija muerta y no quiere que la historia se repita. De ahí que haga todo lo que esté en su mano -siendo entonces cuando se concreta su derrumbe emocional de forma más explícita- para que sea Tommy quien se encargue de llevarla a su destino. La mejor opción desde un punto de vista práctico, pero en losa demasiado pesada en lo emocional para todos. Para Ellie por sentirse abandonada, para Tommy por correr un grave peligro cuando su mujer está embarazada y para Joel por todo lo que supone para él en lo emocional.

Al final, 'Familia' sirve para establecer de forma definitiva que Ellie y Joel no pueden separarse. Esa relación simbólica de padre e hija alcanza así un punto de no retorno que nos deja un instante de peculiar ternura con la lección de tiro, pero, como apuntaba antes, aquí la felicidad no va más allá de instantes puntuales antes de volver a la dura realidad.

Ese enfrentamiento de Joel con un desconocido tras ver que no hay nadie en el lugar de destino -aunque rápidamente se deja claro cuál será el siguiente lugar al que tengan que ir- es otro golpe que podría ser definitivo. Parece bastante claro que no va a ser así, pero no quita para que sea ir un paso más allá con la creciente fragilidad de Joel en la que ya se había incidido a lo largo del episodio.

Siendo justos, Joel y Ellie podrían haberse enfrentado a una situación límite como la que plantea el final del episodio sin el reencuentro previo con Tommy, pero entonces la relación entre los dos protagonistas de 'The Last of Us' no habría sido la misma. Para bien o para mal, todo lo que ocurra a partir de aquí les afectará a ambos de forma más rotunda, porque los infectados y otras personas siempre serán un peligro, pero el dolor siempre será mayor cuando más te importe la persona que lo está sufriendo.

Eso sí, cero sorpresas si muchos ven todo esto como un episodio de relleno, porque si lo único que te importa es la trama y no todas las ramificaciones de lo que va sucediendo, 'Familia' quizá no sea para ti. Cuestión aparte es que sea un pegamento esencial para que la historia completa funcione mejor en lo emocional...

