6 películas en las que se inspiró 'The Last of Us' y dónde puedes verlas en streaming mientras esperas el nuevo episodio de la serie de HBO

El enorme éxito de 'The Last of Us' seguro que ha dejado con ganas a muchos espectadores de ver los siguientes episodios de la serie en HBO Max -de los cuales ya tenemos un impactante adelanto-. Por desgracia, solamente podremos ver uno cada semana y para haceros más llevadera la espera he querido recuperar 6 películas en las que se inspiró el videojuego original, señalando además dónde podéis verlas en streaming para hacer más llevadera la espera.

'28 días después' ('28 Days Later', 2002)

Dirección: Danny Boyle. Reparto: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Megan Burns, Brendan Gleeson

Sinopsis: Londres es un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas. Las tiendas, vacías. Y reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió, tras la incursión en un laboratorio, de un grupo de defensores de los derechos de los animales. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días la epidemia se extiende por todo el país y sólo queda un puñado de supervivientes.

El vínculo con 'The Last of Us': Neil Druckman, creador del videojuego, la destacó como uno de los principales referentes porque es una cinta "muy centrada en los personajes" pese a la temática zombi, ya que no querían hacer como otras películas o juegos que se centran demasiado en cómo se ha desarrollado la infección.

Por desgracia, no está actualmente disponible en streaming (pero en Disney+ puedes ver su notable secuela '28 semanas después')

'Hijos de los hombres' ('Children of Men', 2006)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam

Sinopsis: Año 2027: el ser humano está al borde de la extinción: los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razon todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive, pues, una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo, un desilusionado ex-activista radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra...

El vínculo con 'The Last of Us': Druckamnn ha reconocido en varias ocasiones que se inspiró mucho en la película de Alfonso Cuarón, asegurando también que es una de esas cintas que te deja sin habla.

Crítica de 'Hijos de los hombres'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'La noche de los muertos vivientes' ('Night of the Living Dead', 1968)

Dirección: George A. Romero. Reparto: Duane Jones, Judith O'Dea, Marilyn Eastman, Karl Hardman, Judith Ridley, Keith Wayne

Sinopsis: Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies que sólo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza.

La conexión con 'The Last of Us': el germen del aclamado videojuego está en una idea que Druckmann propuso a George A. Romero para hacer un videojuego basado en 'La noche de los muertos vivientes'. Al legendario director no le gustó, pero años después fue recuperada y acabó evolucionando en la base para la serie de HBO.

Puedes verla en Filmin y en Flixolé

'No es país para viejos' ('No Country for Old Men', 2007)

Dirección: Joel y Ethan Coen. Reparto: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Tess Harper, Barry Corbin

Sinopsis: En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss, un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo.

La conexión con 'The Last of Us': Druckmann señaló que fue una importante fuente de inspiración, sobre todo a la hora de crear tensión a través de la sustracción de elementos. De hecho, el nombre de Joel es un homenaje directo a los Coen e inicialmente el personaje se aproximaba al de Josh Brolin en esta película, aunque luego eso fue cambiando.

Crítica de 'No es país para viejos'

Puedes verla en Movistar+

'The Crazies' (2010)

Dirección: Breck Eisner. Reparto: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker

Sinopsis: Una misteriosa toxina en el agua convierte a cualquiera que esté expuesto a ella en un asesino sin escrúpulos. Los residentes de un pequeño pueblo agrícola empiezan a sucumbir a un desenfreno incontrolable de violencia y la escalofriante masacre acaba en una sanguinaria anarquía. En un intento por controlar la epidemia, el ejército envía una fuerza de élite a bloquear los accesos a la ciudad, aislando a los pocos ciudadanos no infectados que quedan y dejándolos a merced de los despiadados asesinos que acechan en la oscuridad.

La conexión con 'The Last of Us': Bruce Straley, codirector del videojuego, destacó este remake como una de las películas de zombis que vieron durante el proceso de desarrollo del videojuego que les gustó tanto a él como a Druckmann. Curiosamente, no tuvo problemas en confesar que no había visto la película original de George A. Romero.

Crítica de 'The Crazies'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'The Road: La Carretera' (2009)

Dirección: John Hillcoat. Reparto: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall

Sinopsis: El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y, en medio de la desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes: unos se han vuelto locos, otros se han convertido en caníbales.

La conexión con 'The Last of Us': aquí toca hacer un poco de trampa, ya que Druckmann ha afirmado en multitud de ocasiones que se inspiró en la novela de Cormac McCarthy que adapta esta película. Eso sí, también vieron la película y Straley tiene claro que el libro es mejor.

Crítica de 'The Road (La Carretera)'

En Espinof: