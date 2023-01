11 películas de ciencia ficción de los 90 que fracasaron injustamente y puedes ver en streaming y blu-ray

El cine de ciencia ficción es el preferido de muchos espectadores, pero eso no ha impedido que muchas películas de ese género se hayan estrellado en taquilla a lo largo de la historia del cine. En algunos casos simplemente eran títulos que no merecían la pena, pero en otros quedó claro poco después que merecieron mejor suerte en salas. Hoy vengo a hablaros de varias de estas últimas con un repaso a 11 películas de ciencia ficción de los 90 que fracasaron injustamente que puedes ver en streaming o en blu-ray.

Obviamente, se trata de una selección personal, por lo que perfectamente se pueden haber quedado fuera otros títulos que se la pegaron de forma inmerecida, por lo que no dudéis en aprovechar los comentarios para reivindicar producciones de ciencia ficción de esa década que consideréis que se la pegaron de forma inmerecida.

Por si se os queda corta la selección, os recuerdo que en Espinof tenemos una lista de 4 de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años disponibles en plataformas, otro con algunas de las mejores películas españolas de ciencia ficción en streaming o un repaso al mejor cine de ciencia ficción del año pasado. Sin más que añadir, vamos con los fracasos más injustos del género en los años 90:

'Dark City' (1998)

Dirección: Alex Proyas. Reparto: Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, Richard O'Brien, Ian Richardson, William Hurt

La película que se adelantó al éxito de 'Matrix' pero recibió a cambio un sonado fracaso en taquilla y poco después se convirtió en un título de culto. La habilidad con la que presenta un universo fascinante resulta clave para ello, pero también la atmósfera que logra imprimir Alex Proyas a un relato que invita al espectador a meditar sin renunciar a situarlo en una posición incómoda y no dándole nada bien mascadito.

Crítica de 'Dark City' (por Sergio Benítez)

No disponible en streaming (pero sí en blu-ray)

'Deep Rising (El misterio de las profundidades)' (1998)

Dirección: Stephen Sommers. Reparto: Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald, Kevin J. O'Connor, Wes Studi, Derrick O'Connor, Jason Flemyng, Djimon Hounsou

Antes de arrasar con la estupenda versión de 'La Momia' protagonizada por Brendan Fraser, Stephen Sommers ya nos dio un gran pasatiempo con esta película de monstruos gigantes con espíritu del cine de serie b pero medios más generosos. Una aventura sencilla, con muy buen ritmo y que sabe perfectamente qué ofrecer para pasar un rato de lo más entretenido.

No disponible en streaming (pero sí en blu-ray)

'Días Extraños' ('Strange Days', 1995)

Dirección: Kathryn Bigelow. Reparto: Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio, Michael Wincott

Una estupenda unión de los talentos de Kathryn Bigelow y James Cameron que seguramente siga siendo la película que mejor se ha acercado al mundo de la realidad virtual. Todo ello con un espíritu de sucio thriller urbano que explora los miedos asociados al final del pasado milenio y con una energía innegable a la hora de reflejar todo eso en pantalla.

Crítica de 'Días extraños' (por Sergio Benítez)

No disponible en streaming (pero sí en blu-ray)

'El gigante de hierro' ('The Iron Giant', 1999)

Dirección: Brad Bird.

Una de las mejores películas de animación de todos los tiempos en la que se apuesta por un viaje más emocional que cualquier otra cosa. Un pequeño milagro que rebosa imaginación, va sobrado de talento y tiene antes un encanto muy especial, sobre todo en lo relacionado con sus dos personajes principales.

Crítica de 'El gigante de hierro' (por Sergio Benítez)

No disponible en streaming (pero sí en blu-ray)

'El pueblo de los malditos' ('Village of the Damned', 1995)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Mark Hamill, John Falk

Nueva versión de la novela de John Wyndham que ya había sido llevada a la gran pantalla en 1960. Un estimulante cruce entre terror y ciencia ficción que es cierto que no se encuentra entre los mejores trabajos de John Carpenter, pero se fue muy injusta con ella en el momento de su estreno, pues fue vapuleada por la crítica e ignorada por el público. Por cierto, fue también la última película estrenada por Christopher Reeve antes de quedar parapléjico.

Crítica de 'El pueblo de los malditos' (por Adrián Massanet)

Puedes verla en Filmin (descatalogada en blu-ray)

'eXistenZ' (1999)

Dirección: David Cronenberg. Reparto: Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, Don McKellar, Callum Keit Rennie, Sarah Polley, Robert A. Silverman, Christopher Eccleston, Willem Dafoe

El cine de Cronenberg siempre ha mostrado un especial interés por lo tecnológico y aquí coquetea con el mundo de los videojuegos pero tomando siempre sus obsesiones como referente, ya que es un campo que tampoco conoce demasiado. El resultado es una obra arriesgada, tan fascinante como imperfecta y que merece mayor reconocimiento del que tuvo en su momento.

Crítica de 'eXistenZ' (por Juan Luis Caviaro)

No disponible en streaming (pero sí en blu-ray)

'Gattaca' (1997)

Dirección: Andrew Niccol. Reparto: Ethan Hawke, Uma Thurman, Alan Arkin, Jude Law, Loren Dean, Ernest Borgnine

Una joya incontestable que fracasó con estrépito y que luego se convirtió en una de las películas de ciencia ficción favoritas de muchos espectadores (¡y hasta de la NASA!). Visionaria en algunos aspectos y planteando un apasionante dilema moral, su punto emocional es también una de sus fortalezas. Todo ello confiando en la inteligencia del espectador y también en una banda sonora que lo realza todo aún más.

Crítica de 'Gattaca' (por Pablo Muñoz)

'Horizonte final' ('Event Horizon', 1997)

Dirección: Paul W. S. Anderson. Reparto: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Jason Isaacs

Pocos directores de Hollywood han sido tan vapuleados durante las últimas décadas por Paul W. S. Anderson, pero también existe un consenso bastante claro en que 'Horizonte final' se trata de su mejor trabajo tras las cámaras. No seré yo quien lo discuta, ya que este relato de terror espacial tiene una fuerza innegable para enganchar al espectador que no se conforma con ser otra heredera más de 'Alien, el octavo pasajero' y deja varias escenas para el recuerdo.

Crítica de 'Horizonte final' (por Sergio Benítez)

'Mars Attacks' (1996)

Dirección: Tim Burton. Reparto: Jack Nicholson, Glenn Close, Pam Grier, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones, Lukas Haas, Natalie Portman, Jim Brown, Lisa Marie, Sylvia Sidney, Jack Black

Una tronchante comedia de ciencia ficción con el estilo inconfundible de un Tim Burton que por aquel entonces estaba en la cima de su carrera. Repleta de apariciones de rostros conocidos y con unos alienígenas con un diseño inolvidable, es cierto que quizá sea un poco irregular en su excentricidad, pero lo bien que te lo pasas con ella no te lo quita nadie.

Pánico en la carretera ('Retroactive', 1997)

Dirección: Louis Morneau. Reparto: James Belushi, Kylie Travis, Shannon Whirry, Frank Whaley, Jesse Borrego, M. Emmet Walsh

No me cabe duda de que se trata de la menos conocida de las 11 aquí incluidas, pero espero que eso vaya cambiando poco a poco, ya que estamos ante un película de viajes en el tiempo con espíritu de thriller de carretera que sabe ir directa al grano -aunque ya os aviso de que eso supone no profundizar tanto como a algunos les gustaría en su componente de ciencia ficción- y cuenta con una inolvidable interpretación de un desatado James Belushi.

Crítica de 'Pánico en la carretera' (por Mikel Zorrilla)

Disponible en Youtube (no editada en blu-ray en España)

'Starship Troopers' (1997)

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Casper Van Dien Dina Meyer Denise Richards Jake Busey Neil Patrick Harris Patrick Muldoon Michael Ironside

Una alucinante sátira antibélica que muchos no entendieron en el momento de su estreno -¡hasta fue acusada de promover el nazismo!-. Eso llevó a su hundimiento en taquilla tras un buen primer fin de semana, y es una, ya que también funciona de maravilla como espectáculo masivo, pues cuenta con unos efectos visuales de primera. Todo ello sin renunciar a una agradecida mala leche, especialmente notoria durante las escenas de noticiarios.

Crítica de 'Starship Troopers' (por John Tones)

