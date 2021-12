'Matrix': en qué orden conviene ver todas las películas y cortometrajes de la saga (y dónde encajan los videojuegos)

El inminente estreno de 'Matrix Resurrections' seguro que ha provocado que muchos quieran revisar o acercarse por primera vez a esta popular franquicia de ciencia ficción. A fin de cuentas, la nueva película de Lana Wachowski es uno de los grandes eventos cinematográficos del año, contando además con una refrescante campaña promocional.

Al igual sucede en otros casos como el Universo Marvel o el de Star Wars, hay diferentes formas recomendables de ver la saga 'Matrix' y a continuación repasamos las mejores opciones para hacerlo.

Orden de estreno

Tan fácil como seguir el orden en el que fueron estrenándose. Aquí no hay lugar posible para la confusión y si se lanzaron en ese orden, por algo será. Además, así empiezas por todo lo alto con la primera entrega que fue en su momento todo un hito dentro del séptimo arte.

Orden cronológico

'Animatrix: El segundo renacimiento', partes 1 y 2 'Animatrix: Historia del detective' 'Matrix' 'Animatrix: Historia del chico' 'Animatrix: El último vuelo de Osiris' 'Matrix Reloaded' 'Matrix Revolutions' 'Animatrix: Más allá' 'Animatrix: Récord Mundial' 'Animatrix: Programa''Animatrix: Matriculado'

La cosa se complica más, pues 'Animatrix' consta de nueve cortometrajes situados en lugares temporales diferentes dentro de este universo. Siendo juntos, tanto 'Récord Mundial' como 'Programa' e 'Matriculado' no queda del todo claro dónde encajan, por lo que es más fácil valorarlos un poco como entidades aparte y dejarlos para el final a modo de complementos de la historia principal.

Por el momento se desconoce dónde encaja exactamente 'Matrix Resurrections', de ahí que no la haya incluido en la lista.

¿Y con los videojuegos?

A modo de bonus para aquellos que quieran profundizar todavía más en este universo, merece la pena destacar que 'Enter de Matrix' se situaría justo antes de 'Matrix Reloaded', mientras que 'The Matrix: Path of Neo' transcurre en paralelo a la trilogía original de película. En concreto, desde el momento en el que Morfeo ofrece la pastilla a Neo. Por su parte, 'The Matrix: Online' es una secuela de la trilogía, y (SPOILER) en ella llega a morir uno de los personajes principales de este universo.