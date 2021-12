Todas las películas de Matrix ordenadas de peor a mejor

El reciente estreno de 'Matrix Resurrections' ha hecho que se vuelva a hablar de la popular franquicia de ciencia ficción. Su éxito en taquilla no ha sido el esperado, pero eso no ha impedido que ya se hable de una quinta entrega que está por ver que llegue a hacerse. Lo que sí es seguro es que no se trata del inicio de una nueva trilogía...

Aprovechando la ocasión, en Espinof hemos decidido hacer un repaso a todas las películas de la saga estrenadas hasta ahora, ordenándolas de peor a mejor. Os recuerdo que se ha hecho siguiendo mi criterio personal y que no se trata de ningún tipo de verdad incuestionable. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'Matrix Revolutions'

Poco mejor que un desastre. Si ya 'Matrix Reloaded' llegaba a hacerse pesada por tomarse tan en serio el universo creado que sus protagonistas se convertían en casi autómatas, sobrecargando además el relato sin ofrecer nada realmente estimulante en lo puramente argumental.

Un cierre indigno con el que la franquicia tocaba fondo y del que apenas se puede salvar la gran batalla final entre Neo y el Agente Smith, pero muchos para entonces ya estamos tan agotados que realmente poco nos acaba importando quién es el vencedor. Lo mismo aplica a los grandes momentos dramáticos, los cuales simplemente no logran el efecto buscado.

'Matrix Reloaded'

La saga empezaba a complicarse más de la cuenta de forma innecesaria, dejándose llevar por esos excesos que tan bien había sabido controlar la primera entrega. Eso sí, esa mayor ambición sí se traslada a un par de secuencias de acción inolvidables, en especial esa impresionante persecución por la autopista.

Más allá de eso, la película se regodea un poco más de la cuenta en su lado más filosófico, en ocasiones para darnos algo que se siente totalmente prescindible y en otras aletargando el ritmo hasta niveles insospechados, como si quisiera ampliar lo que intuía en la primera pero haciéndolo de una forma espesa.

'Animatrix'

Un complemento irregular, algo inevitable al estar formado por varias historias cortas realizadas además por autores diferentes, pero muy valioso, tanto por lo inusual que fue en su momento hacer algo así como por no empecinarse en explorar detalles o momentos muy concretos de este universo.

De hecho, 'Animatrix' ofrece relatos situados antes de la primera entrega, a caballo entre ella y 'Matrix Reloaded', y también en momentos por determinar, agradeciéndose también los diferentes estilos de animación empleados. Luego es verdad que podríamos vivir perfectamente sin ella, pero eso también podría decirse de cualquiera de sus secuelas.

'Matrix Resurrections'

Si las dos primeras entregas apostaron por agigantar hasta niveles casi insoportables lo que aparecía en la primera entrega, aquí Lana Wachowski optó por hacer lo que le venía en gana, riéndose de mucho de lo que rodea a la saga para luego acertar al incidir en la importancia del factor emocional como principal brújula narrativa.

No es, ni mucho menos, una obra redonda y entiendo que haya quien simplemente no conecte con lo que propone la película. Pero es que aquí al menos sí que se juega a algo diferente sin saturar con las ideas que maneja. Quizá hubiese agradecido algo más de esmero en las escenas de acción, pero el conjunto es refrescante, sobre todo en el panorama actual donde los riesgos brillan por su ausencia en este tipo de producciones.

'Matrix'

Un pequeño milagro que revolucionó el cine de acción -ese tiempo bala nunca se utilizó mejor que aquí- sin caer nunca en el exceso por el exceso. De hecho, vista hoy en día sorprende lo pequeña que es realmente en todo lo que propone, teniendo las ideas muy claras y avanzando con fluidez en la historia que propone.

Con varias escenas que han pasado a la historia del cine, 'Matrix' no oculta sus referentes, pero sabe cómo agitarlos para crear una obra con voz propia que equilibra su lado más filosófica con su naturaleza de blockbuster llamado a hacer pasar un rato inolvidable al espectador.

