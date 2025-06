TVE busca su propio 'First Dates'. Pero las cosas tienen que cambiar mucho para que no se repita el fracaso de 'La familia de la tele'

TVE sigue anunciando nuevos proyectos que se incorporarán en un futuro cercano a su parrilla. Si hace poco se desveló que tiene entre manos la versión televisiva de 'Trivial Pursuit', ahora también quiere meterse en el terreno de los dating shows con 'Baggage', una suerte de 'First Dates' en el que los concursantes sacan de la maleta sus mayores secretos.

Maleta psicológica y literal

Según avanza el portal Poco Pasa TV, TVE ha comprado los derechos de 'Baggage', un dating show en el que los participantes podrán abrir literalmente la maleta de secretos con las que carga su cita, para descubrir esas cuestiones más personales de la otra persona que podrían influenciarles a la hora de empezar una relación.

El formato original estadounidense se emitió entre 2010 y 2012 y estaba presentado por Jerry Springer (exacto, el mismo señor que estuvo al frente del conocido como "el peor programa de TV de todos los tiempos") y se supone que la gracia es que cuanto más grande es la maleta, más grandes son los secretos, y pueden ir desde hábitos chorra como roncar a cosas más trascendentales.

En cierto modo, esta propuesta sigue la línea que se ha marcado últimamente TVE, de buscar el éxito en títulos que les han funcionado a otras cadenas, como ya hizo con 'La revuelta'/'La resistencia', el programa de Buenafuente o 'That's my jam'. Si bien en este caso el referente claro es 'First Dates' y sigue emitiéndose, por lo que la opción que les ha quedado es buscar otro programa similar para poder comprobar si pueden aprovechar el filón que tienen.

Sobre el papel, es un paso con cierta lógica si lo que buscan es ampliar demográficamente su audiencia y apelar a un público más joven, o simplemente diferente al que suele sintonizar la TV pública. Sin embargo, es casi inevitable ver las similitudes entre este movimiento y el que en su momento fue echarle el guante a 'La familia de la tele'.

Aunque en su momento pudo parecer buena idea ofrecer un nuevo 'Sálvame' para la audiencia que se quedó "huérfana" tras su cancelación, su fracaso en audiencias y el caos de sus múltiples cambios parecen dejar claro que TVE quizá no era el escenario apropiado para un programa de estas características.

Algo similar puede suceder en esta ocasión ya que, sí, 'First Dates' es uno de los comodines de su cadena y tiene una audiencia estable que, con sus más y sus menos, siempre le reserva a Mediaset un porcentaje asegurado de cuota de pantalla diariamente.

Este dating show cuenta con la ventaja de estar más que asentado en la programación y cada episodio es independiente del anterior lo que propicia, junto con la franja horaria a la que se emite, que se pueda consumir de manera casual.

Todo ello le funciona a Cuatro, pero nada asegura que se vaya a trasladar a TVE con este otro programa. Si lo que quiere es contraprogramar, es posible que le salga el tiro por la culata, ya que la balanza tiene más posibilidades de inclinarse hacia el título que ya es harto conocido por la audiencia. También podría aprovechar el verano para estrenarlo, arriesgándose a perderse dentro del desierto que se suele producir en las audiencias estivales.

Podría salir bien, aunque no me quito de encima la sensación de que los programas mamarrachos, como lo es 'First Dates' y lo era 'Sálvame', no terminan de encajar en la audiencia de TVE, y si quieren jugar la carta de hacer una versión comedida de estos shows, se arriesgan a quedarse en tierra de nadie y no convencer ni a los que siguen ese tipo de programas, ni a los que podrían llegar a engancharse.

En Espinof | Qué fue de Alejandro Tous. De su historia de amor con Ruth Núñez en 'Yo soy Bea' a protagonizar un longevo serial valenciano

En Espinof | Las mejores series de la historia