El infame programa que dio pie a un espantoso crimen. 'The Jerry Springer Show' escandalizó al público con episodios como 'Me acuesto con mi hermano' o 'Casado con un caballo'

Por mucha telebasura que nos hayamos comido en la TV española, pocas cosas hay que superen el nivel de decadencia de 'The Jerry Springer Show', el talk show que nació como programa de actualidad política y acabó cayendo en el sensacionalismo más grotesco: desde el incesto a un hombre que se casó con su caballo.

Los orígenes de la telebasura

Pese a que la TV estadounidense ha emitido cosas realmente grotescas, pocas se han visto en su historia más decadentes que 'The Jerry Springer Show'. Antes de ser elegido (y con razón) como "el peor programa televisivo de todos los tiempos" por TV Guide en 2002, nadie podía imaginar que las cosas se saldrían tan de madre cuando comenzó su emisión en 1991.

Originalmente, 'The Jerry Springer Show' nació como un talk show normal y corriente, centrado sobre todo en temas políticos y presentado por el exalcalde de Cincinnati, Jerry Springer. Se trataba de un programa con un tono moderado, que analizaba temas sociales y reencontraba familiares perdidos.

Sin embargo, no logró enganchar a las audiencias y eso llevó a que entrara un nuevo productor ejecutivo, Richard Dominick, que reorientó el programa hacia algo completamente diferente: el productor cambió el tono a uno marcadamente sensacionalista, que buscaba el morbo y el impacto por encima de cualquier sentido común.

"Si pudiera matar a alguien en televisión, lo haría" declaraba Dominick en 'Jerry Springer: peleas, cámara, ¡acción!', la serie documental de Netflix que bucea en el "fenómeno" que supuso el programa, donde no escatimaron en elevar la telebasura a la enésima potencia y dar pie a escenas a cada cual más surrealista y bochornosa.

Por el plató del show pasaron desde un hombre que se enfrentaba a su familia tras haberse casado con su yegua (a la que besó en antena) a una mujer que decidió amputarse las piernas sin intervención médica, e incluso miembros del Ku Klux Klan y de la Liga de Defensa Judía terminaron peleándose con violencia en el plató. Abundaban temas polémicos como el incesto, el adulterio o los desnudos, provocando el escándalo entre cualquier persona que se le ocurriera sintonizar su televisor a su hora de emisión.

El polémico episodio titulado 'I married a horse'

"Si no hay peleas, no hay rating" declaraba Toby Yoshimura en el documental, productor del show y encargado en su momento de buscar las historias más chocantes para traerlas al mismo. Yoshimura contó también que acabó cayendo en una espiral de abuso de alcohol y cocaína para sobrellevar el estrés que sufrió durante los años que duró 'The Jerry Springer Show'.

Uno de los peores sucesos asociados al programa fue el asesinato de Nancy Campbell-Panitz cometido por su exmarido Ralf Panitz y su nueva esposa, Eleanor. Después reunirlos a los tres en el plató en lo que para Campbell fue "una experiencia humillante" (que no le remuneraron, ya que se negó a pelear con la otra mujer), a las pocas semanas fue hallada muerta y Panitz condenado a cadena perpetua por su homicidio.

La avalancha de cartas que pedían la cancelación del programa cada vez fue a más, e incluso hubo un intento de intervenir legalmente, apoyándose en que, de ser cierta la violencia que aparecía de manera regular, los implicados debían ser detenidos. Aunque se libraron en ese momento argumentando que todos los puñetazos y lanzamientos de sillas que aparecían en pantalla solo "parecían reales".

Lo chocante es que el programa llegó incluso a superar la audiencia del de Oprah Winfrey y, tras 27 años en antena y casi 4.000 episodios a sus espaldas, no terminó hasta 2018, cuando la explotación del morbo gratuito ya era algo que se había extendido a muchos otros formatos, en especial a los realities.

Si bien nadie asumió ningún tipo de responsabilidad por el impacto negativo que tuvo el programa, el propio Jerry Springer se pronunció sobre el tema justo antes de morir en 2023 a los 79 años de cáncer y admitió que su programa "arruinó la cultura".

