Seguimos esperando la temporada 4 de 'Kaguya-sama: Love is War', pero el anime tiene un especial en marcha para dar más salseo a la comedia romántica

Ya han pasado tres años desde que llegaron la tercera temporada de 'Kaguya-sama: Love is War' y la película 'The First Kiss That Never Ends', pero desde entonces la comedia romántica ha tenido a sus fans en vilo sin demasiadas noticias.

Y es que 2022 fue un año muy completo porque también llegó el final del manga de Aka Akasaka en el que se basa el anime, pero si parecía que el anime estaba cancelado ahora sabemos que tiene un especial en marcha.

¿Anticipando el regreso?

Como avanzan desde Anime News Network, 'Kaguya-sama: Love is War' regresa con un nuevo especial de televisión titulado 'Otona e no Kaidan' ('Los escalones para convertirse en adulto').

Desde Aniplex han dado luz verde al proyecto y ya se ha dejado ver un primerísimo cartel, aunque por ahora el regreso de 'Kaguya-sama: Love is War' no tiene fecha de estreno ni se han confirmado más detalles sobre el reparto o el equipo creativo.

Parece que la trama se centrará en la visita a Miyuki, y el primer poster promocional del especial nos adelanta a Kaguya, Shirogane y otros miembros del consejo estudiantil. Por otro lado, en principio este especial continuará la trama tras la película 'The First Kiss That Never Ends', con lo que podría ser una avanzadilla del regreso del anime.

El manga de 'Kaguya-sama: Love is War' se cerró en diciembre de 2022 con 281 capítulos y el anime apenas ha adaptado hasta el 137 con la serie. Vamos, que todavía queda muchísimo material por delante para adaptar y todavía podríamos tener, como mínimo, otras tres temporadas de anime por delante. Y ahora que 'Kaguya-sama' vuelve al mundo del anime, quizás el anuncio de una nueva temporada no tarde demasiado en llegar.

