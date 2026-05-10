Es una de las escenas más caóticas de Studio Ghibli. Apenas dura 4 segundos, pero los animadores necesitaron más de un año para completarla

Este año en Studio Ghibli han sido los recipientes del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, con la fundación celebrando la obra del estudio japonés. A través de las películas de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y otros directores, el estudio ha demostrado durante décadas su amor por la artesanía y el detalle, y películas como 'El chico y la garza' ('Kimitachi wa Dō Ikiru ka') han necesitado hasta siete años para completarse.

Puedo hacerlo bien, o puedo hacerlo rápido

'El viento se levanta' ('Kaze Tachinu') no se tiró tanto tiempo en producción, pero iba a ser en su momento la gran despedida de Hayao Miyazaki y el director quiso mimar cada plano. De hecho, uno de los planos de la película se tardó más de un año en completar, y eso que apenas dura cuatro segundos de metraje.

Se trata de una de las escenas en el primer tramo de la película, justo cuando tiene lugar el Gran Terremoto de Kanto de 1923. Esta secuencia está regida por el caos, con una multitud de personajes intentando abrirse camino, cada uno con su propia agenda, expresiones y dirección.

"Las multitudes no son un grupo triste y sin rostro, conforman la sociedad", explicó Miyazaki a sus animadores, como se recoge en el documental de NHK '10 Años con Hayao Miyazaki'. "Así que hay que dibujarlas correctamente. Incluso la gente común debe ser dibujada con cuidado".

El animador Eiji Yamamoto estuvo al cargo de esta escena, y le llevó un total de un año y tres meses dibujarla al completo. Con personajes cargando maletas, bultos y a otras personas, mientras tratan de abrirse camino entre el desastre.

Una secuencia impecable y extremadamente realista, que demuestra el cuidado con el que Hayao Miyazaki dirige sus películas, y lo exigente que es con quienes trabajan con él. Ahora bien, el resultado habla por sí mismo... Y es que si se iba a despedir, en su "última" película no se podía quedar nada en el aire.

Ahora sabemos que 'El viento se levanta' no terminó de ser su canto de cisne, y tampoco lo ha sido 'El chico y la garza', con la que el cineasta japonés reflexiona sobre su propia vida. Miyazaki ya trabaja en otra película, y podemos esperar que también se tome su tiempo para hacerla, aunque seguro que nos dejará otra obra de arte llena de detalles preciosos.

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