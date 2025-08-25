HOY SE HABLA DE

Desde 'Ponyo' a 'El viento se levanta'. El genial documental sobre Hayao Miyazaki que se puede ver online y gratis para entenderle un poco mejor

'10 años con Hayao Miyazaki' ofrece una mirada única al proceso creativo del legendario director

Hayao Miyazaki
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
2977 publicaciones de Mariló Delgado

Hayao Miyazaki continúa siendo imparable, porque ya sabemos que ha vuelto a salir del retiro y trabaja en una nueva película tras 'El chico y la garza'. El director de Studio Ghibli vuelve a estar de vuelta en la mesa de dibujo, empezando un proceso largo y artesanal del que poquísimos artistas pueden presumir.

Es un creador apasionado con una personalidad muy peculiar. Y si queremos saber un poco mejor cómo es Hayao Miyazaki y cómo crea sus películas, una opción espectacular para seguirle de cerca es el fantástico documental '10 años con Hayao Miyazaki'.

Detrás de las cámaras

'10 años con Hayao Miyazaki' se estrenó en 2019 y es una mirada única tanto al proceso creativo del director como a día a día y su complicada relación con su hijo Goro. Se rodó a lo largo de diez años y muestra escenas exclusivas de la producción de 'Ponyo en el acantilado' y 'El viento se levanta', aunque también nos deja un vistazo a Studio Ghibli en la época de desarrollo de 'Cuentos de Terramar' y 'La colina de las amapolas'.

El pueblo de 'Ponyo en el acantilado' existe de verdad: un precioso puerto en el que Hayao Miyazaki pasó meses ideando su película
En Espinof
El pueblo de 'Ponyo en el acantilado' existe de verdad: un precioso puerto en el que Hayao Miyazaki pasó meses ideando su película

Dividido en cuatro episodios de 49 minutos, el documental '10 años con Hayao Miyazaki' se puede ver completamente gratis a través de la página web de NHK. Está en japonés, pero incluye subtítulos en trece idiomas, incluyendo inglés y español.

Desde los primerísimos bocetos de 'Ponyo' hasta la creación de 'El viento se levanta', la que iba a ser su despedida del mundo del cine. '10 años con Hayao Miyazaki' nos invita a un día a día en el estudio de Miyazaki, con sus neuras, preocupaciones y su lado más humano, aunque a veces se lleve por delante a quien sea con sus críticas más sinceras.

El Viento Se Levanta

Un documental imprescindible para los fans de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki. Si siempre quisimos ver cómo se hacen algunas de nuestras películas favoritas y conocer más del legendario director, es una oportunidad única. Ah, y si nos deja con ganas de más, en Netflix tenemos la también genial 'Hayao Miyazaki y la garza', centrada en la que es (por ahora) su última película.

En Espinof | Todas las películas de Studio Ghibli ordenadas de peor a mejor

En Espinof | La película que cambió la animación japonesa. Un rompedor cuento de hadas francés que inspiró a los fundadores de Studio Ghibli

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios