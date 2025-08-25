Desde 'Ponyo' a 'El viento se levanta'. El genial documental sobre Hayao Miyazaki que se puede ver online y gratis para entenderle un poco mejor

Hayao Miyazaki continúa siendo imparable, porque ya sabemos que ha vuelto a salir del retiro y trabaja en una nueva película tras 'El chico y la garza'. El director de Studio Ghibli vuelve a estar de vuelta en la mesa de dibujo, empezando un proceso largo y artesanal del que poquísimos artistas pueden presumir.

Es un creador apasionado con una personalidad muy peculiar. Y si queremos saber un poco mejor cómo es Hayao Miyazaki y cómo crea sus películas, una opción espectacular para seguirle de cerca es el fantástico documental '10 años con Hayao Miyazaki'.

Detrás de las cámaras

'10 años con Hayao Miyazaki' se estrenó en 2019 y es una mirada única tanto al proceso creativo del director como a día a día y su complicada relación con su hijo Goro. Se rodó a lo largo de diez años y muestra escenas exclusivas de la producción de 'Ponyo en el acantilado' y 'El viento se levanta', aunque también nos deja un vistazo a Studio Ghibli en la época de desarrollo de 'Cuentos de Terramar' y 'La colina de las amapolas'.

Dividido en cuatro episodios de 49 minutos, el documental '10 años con Hayao Miyazaki' se puede ver completamente gratis a través de la página web de NHK. Está en japonés, pero incluye subtítulos en trece idiomas, incluyendo inglés y español.

Desde los primerísimos bocetos de 'Ponyo' hasta la creación de 'El viento se levanta', la que iba a ser su despedida del mundo del cine. '10 años con Hayao Miyazaki' nos invita a un día a día en el estudio de Miyazaki, con sus neuras, preocupaciones y su lado más humano, aunque a veces se lleve por delante a quien sea con sus críticas más sinceras.

Un documental imprescindible para los fans de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki. Si siempre quisimos ver cómo se hacen algunas de nuestras películas favoritas y conocer más del legendario director, es una oportunidad única. Ah, y si nos deja con ganas de más, en Netflix tenemos la también genial 'Hayao Miyazaki y la garza', centrada en la que es (por ahora) su última película.

En Espinof | Todas las películas de Studio Ghibli ordenadas de peor a mejor

En Espinof | La película que cambió la animación japonesa. Un rompedor cuento de hadas francés que inspiró a los fundadores de Studio Ghibli