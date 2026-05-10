El público dicta sentencia sobre 'Mortal Kombat 2' y afirma que la película con Karl Urban es peor que la primera. Pero los críticos dicen todo lo contrario

Por fin ha llegado a los cines 'Mortal Kombat 2', secuela de dirigida por Simon McQuoid que llegó a los cines y HBO Max de forma simultánea en 2021. Aquí su lanzamiento se ha hecho por ahora exclusivamente en cines, lo que seguro va a permitirle mejores ingresos en taquilla que su predecesora. Eso sí, el público ha quedado menos satisfecho y ha afirmado que es peor que la primera.

En concreto, 'Mortal Kombat 2' se ha llevado una B en Cinemascore, una puntuación no especialmente buena, pero que entra dentro de lo razonable. No obstante, se queda un escalón por debajo de 'Mortal Kombat', que en su momento fue valorada con una B+.

Por cierto, no son las únicas adaptaciones del famoso videojuego que tienen valoración en Cinemascore, pues la emblemática película de 1995 dirigida por Paul W.S. Anderson logró una A-, lo que la convierte en la mejor valorada. A cambio, 'Mortal Kombat: Aniquilación' es la peor valorada con diferencia al cosechar una C+, dos escalones por debajo de la entrega más reciente.

La crítica dice que es un poco mejor

Lo curioso es que con la recepción por parte de la crítica está sucediendo justo lo contrario: 'Mortal Kombat 2' recibe valoraciones ligeramente mejores por parte de la prensa especializada. ¿Queréis pruebas de ello? La secuela tiene ahora mismo un 64% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la primera parte se tiene que conformar con un 55%.

También sucede lo mismo en Metacritic, donde son bastante más estrictos a la hora de dar valoraciones que Rotten Tomatoes. Y 'Mortal Kombat 2' consigue un 47 sobre 100 allí, mientras que su predecesora tiene un 44. Siendo justos, ambas suspenden, pero la secuela se queda más cerca del aprobado.

Por mi parte, me sitúo entre los que disfrutaron un poco más con la primera. Es cierto que Karl Urban brilla en la segunda -sobre todo en su tronchante escena de presentación parodiando a cierto cine de acción de antaño-, pero también que hay un desequilibrio importante en el tono que lleva a que los momentos más intensos a la hora de la verdad se sientan un poco cansinos.

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