"No te olvides criticar al poderoso". 'El Hormiguero' duró solo un mes en Chile, pero se fue con una canción protesta que jamás se atreverían a poner en España

Nos hemos acostumbrado a ver 'El Hormiguero' cada día, durante más de 20 años y 3000 programas, y el formato actual ha cambiado totalmente lo que era en sus inicios, cuando se presentaba como opción de tarde los fines de semana en Cuatro con un estilo de humor blanco y las colaboraciones de Flipy, Jandro, El hombre de negro, Raquel Martos o Damian Molla y Juan Ibáñez, que dejaban de ser Trancas y Barrancas unos minutos para reírse de las revistas más raras del kiosco. No había política, polémicas ni nada más que un programa para toda la familia. En algún momento, se torció algo en su rumbo, y en esas estamos.

Vete a dormir

Cuando 'El Hormiguero' era aún ese programa blanco, fresco y sorprendente se abrieron las puertas, claro, de las versiones internacionales... aunque ninguna tuvo demasiado éxito. Brasil, Portugal y México llevaron el programa a su antena a inicios de los 2010, pero solo hubo una de estas versiones que a día de hoy nos resulte absolutamente inaudita por su propuesta: su adaptación chilena.

'El Hormiguero' se estrenó en el Canal 13 el 3 de enero de 2010, con la intención de renovar la televisión veraniega (sí, ya sabéis que las estaciones son distintas en el hemisferio norte y hemisferio sur). En aquel momento, la cadena estaba pasando por una crisis de audiencia brutal y se gastaron un auténtico dineral en la licencia, la construcción del plató, los presentadores (sobre todo Tonka Tomicic) y los invitados: en el segundo episodio contaron ya con Pamela Anderson, y el programa fue tal caos que las propias hormigas salieron al final disculpándose y diciendo "Nunca gastes tu dinero en traer estrellas de los 90, mejor trae una chilena: si es chilena, es más buena". Ouch.

El programa fue un auténtico pozo sin fondo y el 31 de enero, menos de un mes después de su estreno, fue cancelado sin miramientos. El índice de audiencia llegó a bajar hasta un 5,5% y se vieron obligados a cerrar el chiringuito, no sin antes dedicar una canción final que, a día de hoy (y más viendo el programa español) parece pura ciencia-ficción: ¿Trancas y Barrancas diciendo "¡Recuerden, niños, desconfíen del sistema!"?

Así es: en los últimos minutos de 'El Hormiguero', Trancas y Barrancas se dedicaron a cantar frases destroyer como "Ellos deseaban tele más normal, mediocre y con adolescentes en piscinas, los críticos de siempre no reían, ellos querían mirar prostitución" (acompañado de la imagen de su mayor rival, 'Mujeres de lujo'), "Postularé al senado estando en pelota, total, la gente ya ni sabe por quién vota" o "No te olvides criticar al poderoso, porque son ellos los que mandan el negocio". A eso se le llama irse poniendo todas las cartas sobre la mesa.

Curiosamente, en enero de 2010, Sebastián Piñera ganó las elecciones y fue a 'El Hormiguero' a pasárselo bien y a bailar, marcando un cambio de rumbo político para Chile. Al fin y al cabo, uno de los grandes problemas que le achacaron a esta versión fue que no tenían claro su tono ni de qué trataba el programa, criticando al poderoso e invitándolo al mismo tiempo. Por supuesto, tras el monumental fracaso jamás volvió a emitirse ni tuvo una nueva versión. Supongo que siempre les quedará la versión española, que, al fin y al cabo, será eterna.

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