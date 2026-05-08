Steven Seagal, sobre Estados Unidos: "Más de la mitad de la gente allí realmente ama a Rusia y sabe que les están mintiendo"

Steven Seagal llegó a ser en su momento una de las mayores estrellas del mundo del cine de acción, pero han pasado varias décadas desde entonces. En los últimos tiempos es más conocido por haber conseguido la ciudadanía rusa tras mucho tiempo intentándolo, por lo que tampoco debería sorprendernos demasiado que apoye totalmente al régimen de Vladimir Putin.

"Gasta miles de millones de dólares en desinformación y mentiras"

De hecho, el propio Putin le concedió la Orden de la Amistad, distinción estatal rusa creada en 1993 por Boris Yeltsin que se entrega a ciudadanos por méritos en el fortalecimiento de la paz, la amistad y la cooperación entre naciones. Y es que Seagal lleva trabajando desde 2018 como representante especial del Ministerio de Exteriores ruso para la cooperación humanitaria con Estados Unidos.

La estrella de 'Alerta Máxima' no dudó en señalar que se siente "un millón por ciento ruso" y recordó sobre su infancia que "crecí con la cultura rusa" y que "desde muy pequeño, amé Rusia y todo lo que aprendí sobre ella. Y para mí, soy un 100% rusófilo y un 100% ruso".

Además de amor para Rusia, también hubo una crítica bastante directa hacia Estados Unidos, pues Seagal asegura que "gasta miles de millones de dólares en desinformación y mentiras para desacreditar, desmoralizar y destruir la moral de Rusia. Es la doctrina rusa del odio".

El actor fue un paso más allá al añadir que "más de la mitad de la gente en Estados Unidos realmente ama a Rusia y a los rusos, y sabe que les están mintiendo". Algo me dice que Seagal no ha hecho ningún estudio en profundidad para tener algo que realmente avale esa afirmación.

Recordemos que el actor lleva sin estrenar una nueva película desde 2019, pero eso cambiará dentro poco, pues hasta tenemos tráiler de su próximo thriller de acción, el cual se encuentra finalizando el trabajo de postproducción.

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