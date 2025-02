"Estaba tan desesperado que hice una película con Steven Seagal". Michael Caine se sincera sobre la etapa más difícil de su carrera

La carrera como actor de Michael Caine llegó recientemente a su final. Él mismo confirmó que se retiraba a los 90 años de edad (ahora tiene 91), y evidentemente nadie puede culparle por querer tomarse las cosas con más calma por muy tristes que nos pueda dejar. Sin embargo, hubo otro momento décadas antes en el que él mismo pensó que su trayectoria profesional delante de las cámaras podía acabarse antes de tiempo, lo que le llevó a aceptar un papel en un vehículo de acción para el lucimiento de Steven Seagal.

"Había roto una de las reglas cardinales de las películas malas"

Michael Caine recordó hablando con Daily Mail que en 1992 se le pasó por la cabeza dejar la actuación. Tenía 58 años y empezaron a llegarle ofertas para papeles que no le parecían demasiado interesantes. Él mismo describe esa transición como "la zona desconocida en la que las luces de la fama van apagándose y todo empieza a parecer sombrío". Llegó un punto en el que sencillamente dejaron de llegarse los guiones, y confiesa que esto le llevó a actuar de forma desesperada.

"El peligro es, por supuesto, que la espera de una película decente te desespera, y yo me desesperé hasta el punto de aceptar una película en Alaska con Steven Seagal, el experto en artes marciales. La película se llamaba 'En Tierra Peligrosa' y el título iba a resultar acertado. Aunque fue un placer trabajar con Steven y el resto del equipo, yo había roto una de las reglas cardinales de las películas malas: si vas a hacer una película mala, al menos hazla en un lugar estupendo."

Las cosas no mejoraron cuando, después de rodar con Steven Seagal, aceptó retomar su legendario personaje de Harry Palmer, que encarnó por primera vez en 'Ipcress' ('The Ipcress File', 1965). Firmó para dos nuevas secuelas que iban a rodarse de forma consecutiva: 'El expreso de Pekín' ('Bullet to Beijing', 1995) y 'Medianoche en San Petersburgo' ('Midnight in Saint Petersburg', 1996). Pese a que el propio Caine afirma que Palmer es "uno de mis personajes favoritos", la cosa no salió como él esperaba. De hecho, afirma que "fue la peor experiencia profesional de mi carrera".

No ayudó que el productor acabase asignado dos guardaespaldas a Michael Caine porque tenían miedo de que la mafia pudiera atacarle, y existía cierta preocupación de que pudiera afectar al rodaje en San Petersburgo. Eso hizo que todo fuese aún más insoportable para el actor:

"El rodaje en sí fue una broma. El golpe final llegó cuando rodábamos en el propio estudio Lenfilm. Quería ir al baño y me lo indicaron. Podía olerlo a 50 metros y era el retrete más sucio que he visto nunca. Salí e hice mis necesidades contra el escenario, como vi que otros hombres habían hecho antes. Así que aquí es donde ha terminado mi carrera, pensé: en el retrete. Me levanté y me llevé a la familia a nuestra casa de Miami justo después de Navidad."

Y entonces llegó Jack Nicholson

Por suerte, todo cambió para Michael Caine en su regreso a Estados Unidos, donde su libro de memorias seguía vendiéndose y sus otros negocios funcionaban. Eso sí, fue la visita de un viejo amigo lo que hizo que todo cambiase para siempre: Jack Nicholson.

"De repente, Jack Nicholson volvió a aparecer por allí con el director Bob Rafelson y un guion titulado 'Blood & Wine' ['Sangre y vino'] que iban a rodar allí. La combinación de los tres fue seductora y decidí tener una última oportunidad de ser actor de cine. Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Jack es un actor tremendo que se toma la vida con calma y gracias a él recuperé la fe en este negocio a menudo desagradable."

Michael Caine admite que esa película que rodaron juntos "no fue éxito comercial, pero fue un éxito para mí. De repente, rodar volvía a ser divertido y había un nuevo grupo de jóvenes actores de talento a los que conocer: Jennifer Lopez, Heath Ledger, Sandra Bullock, Christian Bale, Charlize Theron, o Scarlett Johansson, por nombrar solo algunos".

El que fuera actor fetiche de Christopher Nolan señaló que ese momento fue "el comienzo de una nueva y emocionante fase de mi vida. Para consolidar esta nueva fase de mi carrera, necesitaba una película que funcionara tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña". Y no tardó en encontrarla.

Ese titulo fue 'Las normas de la casa de la sidra' ('The Cider House Rules', 1999), por la cual ganó el Óscar al mejor actor de reparto, galardón que ya había logrado en la década de los 80 gracias a 'Hannah y sus hermanas' ('Hannah and Her Sisters'). Al respecto, él mismo reconoce que aprendió la lección tras un error que cometió con la película de Woody Allen:

"Había aprendido la lección con mi anterior Oscar, en 1987, cuando gané por 'Hannah y sus hermanas' y no había asistido [a la gala], y esta vez me aseguré de estar allí. Y menos mal que lo hice, porque recibí una larga ovación de pie cuando gané."

