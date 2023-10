Michael Caine anuncia que se jubila a los 90 años del cine tras su agotador último proyecto: "Me dieron un buen bastón y fui capaz de hacerlo"

Pese a que ya anunció que se jubilaba de la actuación hace un par de años, lo cierto es que Michael Caine se marcó un Miyazaki y volvió a la gran pantalla con otro proyecto. No obstante, parece que ahora ha retomado la idea y el actor británico ha vuelto a anunciar que se retira oficialmente del cine.

Jubilación a los 90

En 2021, sir Michael Caine anunció que dejaba la interpretación y que 'Best Sellers' sería su última película. No obstante, cambió de idea por 'The great escaper', el drama dirigido por Oliver Parker ('El retrato de Dorian Gray') y protagonizado por él mismo y Glenda Jackson:

"Es curioso porque yo me había retirado cuando me enviaron el guion. Lo rechacé tres veces pero seguía cautivándome cada vez que lo leía, así que al final lo hice".

Según informa The Hollywood Reporter, ahora sí, el actor ha decidido retirarse a sus 90 años ya que, pese a que disfrutó mucho el rodaje de esta última película, también le supuso un gran reto físico porque le costaba andar:

"Me dieron un buen bastón y fui capaz de hacer todas las escenas que lo necesitaban. Las hacía una vez y luego me caía".

De momento, asegura que va a dejar el cine pero continuará trabajando como escritor. Caine, que ya tiene varios libros de no ficción publicados, se estrenará el próximo diciembre en el thriller con su primera novela 'Deadly Game'.

