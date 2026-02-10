Francis Ford Coppola se ofreció a trabajar gratis para hacer 'El Padrino 4' con Leonardo DiCaprio. Al estudio no le pareció buena idea

Han pasado ya 54 años desde el estreno de 'El Padrino' ('The Godfather'), la influyente obra maestra sobre la mafia dirigida por Francis Ford Coppola, y todavía nos sigue fascinando. No solo por lo que hay en la primera película de la trilogía, como la escena favorita de su director, la historia de la banda sonora, el método de trabajo de Marlon Brando, decisiones clave que perfeccionaron el guion o anécdotas como la improvisación del gato de Vito Corleone, pero también por lo que nunca se llegó a hacer. Hoy quiero recordar que esta emblemática trilogía estuvo a punto de tener una cuarta entrega y cuáles fueron los motivos por los que no llegó a concretarse.

Lo que pudo ser y no fue

De hecho, Francis Ford Coppola y el escritor Mario Puzo hablaron en profundidad sobre el proyecto, hasta el punto de decidir que utilizaría un esquema similar al de 'El Padrino 2' recorriendo dos líneas temporales diferentes. Es decir, iba a funcionar al mismo tiempo como secuela y precuela de la saga.

Por un lado veríamos a Vito y "Sonny" Corleone consiguiendo cada vez más poder en los años 30, y por otro a Vincent Corleone al mando del negocio familiar en los años 80, y cómo progresivamente todo va de mal en peor a lo largo de una década. Este declive habría llevado a los Corleone a meterse de lleno en el mundo de la droga, algo que la familia había intentado evitar a toda costa hasta entonces.

El plan era ambicioso. Se esperaba que Robert de Niro (el joven Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone), Andy García (Vincent Mancini) y Talia Shire (Connie Corleone) recuperan los personajes que habían interpretado en la trilogía de 'El Padrino' y, entre las principales novedades, se dio por seguro el fichaje de Leonardo DiCaprio en el papel de Santino "Sonny" Corleone en su juventud (interpretado originalmente por James Caan).

Años después, García comentó que el protagonista de 'Titanic' tenía la edad perfecta para interpretar a Sonny por aquel entonces y que estaría dispuesto con Coppola de nuevo tras las cámaras. "Me parece bien si nunca se hace pero estoy listo si ocurre", dijo el actor.

El proyecto de 'El padrino IV' estuvo varios años dando vueltas por las oficinas de Paramount pero los directivos de la productora nunca lo terminaron de ver realmente claro, de ahí que F.F. Coppola acabase perdiendo el interés tras la muerte de Mario Puzo en 1999. Andy García confirmó que el fallecimiento del escritor acabó por hundir el proyecto aunque Coppola no tenía demasiadas esperanzas en cualquier caso, declarando lo siguiente ya en 2012:

"Mario sabía que estaba enfermo y quería dejar algo de dinero a sus hijos. Así que dije a Paramount: 'Dadle a Mario un millón de dólares para escribirla y trabajaré gratis con él'. Por aquel entonces, Paramount tenía una mentalidad muy orientada a los presupuestos bajos y no aceptaron."

No obstante, parte de las ideas que se manejaron para incluir en 'El Padrino 4' acabaron siendo utilizadas en un libro, 'La familia Corleone', publicado en 2021 por Ed Falco con permiso de la familia de Puzo.

Fue entonces cuando volvió a hablarse de una posible cuarta entrega de la saga, lo cual provocó un enfrentamiento legal entre Paramount y los herederos de Puzo. Se acabó llegando a un acuerdo extrajudicial poco después y el estudio todavía mantiene la posibilidad de hacer más películas sobre la franquicia de los Corleone, pero por el momento parece que no hay verdaderos planes de hacerlo.

