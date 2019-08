Las 31 mejores películas de gángsters y mafiosos de la historia

Todo el mundo disfruta de una película de mafiosos. Tal vez porque ese modo de vida que nunca pudimos tener es el que vemos reflejado en la pantalla. Un mundo de corrupción y decadencia, sí, pero también de dinero, de poder, de mover los hilos. De no dejar que nos pisen. La decadencia real es mucho peor. De la corrupción luego ya tal.

Una tradición eterna

Desde la silente y seminal 'The Musketeers of Pig Alley' de 1912, el cine gangsteril ha evolucionado hasta lograr una depuración extrema. Y no solo en el cine. 'Los Soprano', el mayor éxito de la historia de la HBO pre- 'Juego de Tronos', logró meter a la mafia en los salones de todas las casas del mundo.

Más realista, más divertida o más trágica, pero siempre llena de cadáveres, la tradición dice que no hay nada mejor que una traición, un golpe fallido o una infiltración inesperada para arrancar una epopeya majestuosa de lucha de poder.

La lista es eterna, infinita y de múltiples nacionalidades. Italiana, japonesa, americana, brasileña... no importa la procedencia de la manzana podrida: el cine de mafias y gángsters lleva más de un siglo con la pólvora cargada dispuesta a no dejarse engañar por nadie. Vamos allá sin orden ni concierto.

Trilogía 'El Padrino'

Dirección: Francis Ford Coppola

Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

La magia del cine, por ejemplo, es re-descubrir que Marlon Brando no tenía ni cincuenta años cuando se transformó en Don Vito Corleone en la obra maestra de Coppola que Mario Puzo transformó de su propio pergamino al celuloide.

Con apenas tres títulos recordables pero más de quince años de experiencia, Coppola se marcó una de las más importantes películas de la historia del cine. Dos años más tarde perfeccionó la propuesta y casi veinte más tarde cerró la saga familiar con un amargo pero siempre reivindicable último episodio. 'El padrino' lo cambió todo.

Uno de los nuestros

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino

Scorsese sabe mejor que nadie cómo funciona esto de la mafia. Casi dos hicieron falta para que el hito de Coppola tuviera un digno sucesor fuera de su familia. Junto a Nicholas Pileggi modernizó los códigos del género apartándose del romanticismo. Aquí solo había sitio para psicópatas. Una obra maestra que solo mejora con el tiempo.

Atrapado por su pasado

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Luis Guzmán, Viggo Mortensen

En 'De Palma', el delicioso documental de 2015 semi-inédito en nuestro país, el bueno de Brian afirma con rotundidad que nunca rodará nada mejor que esta película. Y es posible que tenga toda la razón. El equilibrio imposible está aquí en forma de gran tragedia clásica ambientada en un mundo de mafia profundamente hortera y doloroso.

La jungla de asfalto

Dirección: John Huston

Reparto: Sterling Hayden, Louis Calhern, Sam Jaffe, Marilyn Monroe, Jack Warden

El director de 'El halcón maltés' o 'Cayo Largo' agarra otra novela de otro clásico, en este caso W.R. Burnett y despacha un noir áspero, desagradecido y genial con todos los ingredientes necesarios: un robo, un policía corrupto y demás personajes en la mejor tradición. Y una rubia: la rubia.

El clan de los irlandeses

Dirección: Phil Joanou

Reparto: Sean Penn, Robin Wright, Gary Oldman, Ed Harris, John Turturro, John C. Reilly

Ojo a la banda sonora y a las interpretaciones de todos y cada uno de los integrantes del reparto. Cine de verdad, del que suda y sangra, lleno de estilo de un tipo acostumbrado a manejarse entre irlandeses gracias a sus colaboraciones con U2. Un thriller intenso y dramático que puede mirar a los ojos a cualquier clásico sobre las guerras de sangre en las peligrosas calles del Nueva York de entonces. Nueva York, qué gran personaje.

Muerte entre las flores

Dirección: Joel Coen

Reparto: Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, Albert Finney, Jon Polito, J.E. Freeman, John Turturro, Steve Buscemi

Tom Reagan casi luce más como detective noir que como el gangster espabiladete y en la sombra que es, algo que le aporta un carisma especial a la película que convirtió a los Coen en cineastas de culto. ¡¡¡Es su tercera película!!! 'Muerte entre las flores' es una película de la mafia, pero es más una película de los Coen. Como todas.

Escondidos en Brujas

Dirección: Martin McDonagh

Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy

Una joya del noir moderno y probablemente la mejor interpretación del gran Colin Farrell. 'Escondidos en Brujas' es una de las cimas del cine pocho. Una maldita maravilla cruel con unos personajes alucinantes, encantadores y un poco gilipollas.

Hampa dorada

Dirección: Mervyn LeRoy

Reparto: Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr., Glenda Farrell,

La primera adaptación al cine del omnipresente W.R. Burnett contaba con Edward G. Robinson hecho casi un personaje animado. Probablemente no sea la película más lograda a nivel argumental, pero 'Hampa dorada' es tensa, violenta y con unos tiroteos que sirvieron de inspiración a títulos posteriores. Otra pionera que incluso dio para una cadena de pizzerías.

Infiltrados

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga

Venía Scorsese de cosas locas y oscuras ('Al límite'), mega-películas fallidas ('Gangs of New York') y una rareza siempre pendiente de revisar ('El aviador') con el crédito cerca de agotarse, y va el tío y rueda su película más vigorosa (hasta entonces), reorientando su alianza con el astro DiCaprio. Lo mejor estaba por venir, pero 'Infiltrados' es top. Y no me vengáis ahora con el postureo de que si la original y la madre que me parió.

American Gangster

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Denzel Washington, Russell Crowe, Carla Gugino, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Ruby Dee, Chiwetel Ejiofor

Lo que a simple vista podría parecer un trabajo sin personalidad y destinado a las masas y a los premios, es en realidad una de las más logradas películas de los últimos diez años de Ridley Scott. Inspirada en los días de gloria del Harlem de Frank Lucas, 'American Gangster' hizo por el mundo del crimen afroamericano lo que Coppola por la italiana.

Ciudad de dios

Dirección: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Reparto: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen

No sería descabellado pensar en 'Ciudad de dios' como la respuesta brasileña al relato visceral de Scorsese. Su ritmo trepidante, el montaje avasallador y moderno hacen que sus 130 minutos no se noten. La naturalidad de todas las interpretaciones y la dirección de Fernando Meirelles, que después rodaría la excelente 'El jardinero fiel', hacen que nos preguntemos por qué diablos no rueda más cine. A pesar de 'A ciegas'.

Mátalos suavemente

Dirección: Andrew Dominik

Reparto: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta

Gustará más o menos, pero Andrew Dominik es un director excepcional. Mientras todos los focos apuntan a otros estetas, como Nicolas Winding Refn, el neozelandés ha mostrado un gusto exquisito en todas sus propuestas. A pesar de contar con un presupuesto modesto, apenas logro sacar unos dólares más en USA, logrando una recaudación mejor fuera del terreno que tan descorazonadoramente retrata esta nueva adaptación de la novela de George V. Higgins.

El bosque petrificado

Dirección: Archie Mayo

Reparto: Leslie Howard, Bette Davis, Humphrey Bogart

¿Teatro filmado? Bueno, desde luego es una adaptación de una obra de Robert E. Sherwood, de eso no cabe duda. También fue el espaldarazo definitivo a la carrera de Bogart, lo que tampoco es moco de pavo. Angustia para gente angustiada de todo tipo, de toda clase. Un vibrante ejercicio de contención y puesta en escena.

Casino

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone

Más historias basadas en "celebridades" de los bajos fondos donde Scorsese no repara en metraje. Tres horas de duración para poner a su cuadrilla al frente de un montón de luz y color, máquinas tragaperras, Sharon Stone y los habituales sobresaltos de violencia gráfica. No volverás a ver un campo de maíz con los mimos ojos. Ni siquiera después de 'Señales'.

Sexy Beast

Dirección: Jonathan Glazer

Reparto: Ray Winstone, Ben Kingsley, Ian McShane

Sólo un tarado como Jonathan Glazer iría a rodar a la maldita Almería una peli de gángsteres británicos. La personalidad del director es innegable, sobre todo si tenemos en cuenta que por aquel entonces en su industria dominaba el estilo Guy Ritchie, y esta obra se encuentra en las antípodas. Imágenes que se quedarán para una vida en nuestras cabezas y un conejo que deja en mal lugar a 'Donnie Darko' y que nos recuerda que Glazer viene de donde viene. Un divertimento que tiene tanto de cine criminal británico de los setenta como de videoclip de Massive Attack. O sea, lo que tenía que ser.

Camino a la perdición

Dirección: Sam Mendes

Reparto: Tom Hanks, Jude Law, Paul Newman

Violencia, traición y un gran reparto. Sam Mendes debutaba con un Oscar y lo siguiente que hizo fue lanzarse de cabeza a una novela gráfica gangsteril, juntar a un elenco de campanillas y rodar con una poderosa belleza una de las últimas grandes películas clásicas del género. Puede que peque de fría, algo que Mendes lleva a cuestas, pero es un gusto para la vista.

Los intocables de Eliot Ness

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, Patricia Clarkson, Billy Drago

Si hay un director del viejo nuevo Hollywood que ha sabido adaptar a su ojo al criminal de (cualquier) época, ha sido De Palma. 'Los intocables de Eliot Ness' fue uno de los grandes éxitos de un año dominado por, atención, 'Tres hombres y un bebé'. De Palma demostró ser un maestro en muchos aspectos, Morricone funcionó a pleno rendimiento y, además de las caras más conocidas, muchos seguimos sin olvidar al villano de nuestra infancia.

Malas calles

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Harvey Keitel

La primera conexión De Niro-Scorsese ya casi tiene medio siglo, y resulta alucinante que entones ya asomaran el hocico algunas postales clásicas de lo que estaba por venir. 'Malas calles' fue y sigue siendo una película rompedora. Es de la mafia, sí, pero no de mafiosos. La película la llevan a cuestas unos chavales "de la calle", con conexiones. Una película importantísima por ayudar a definir un género y abrir la puerta a uno de los talentos más rompedores de la industria.

El largo viernes santo

Dirección: John Mackenzie

Reparto: Bob Hoskins, Helen Mirren, Eddie Constantine

La historia de un patriota poco amigo del terrorismo. Un shock británico que durante su época causó estragos y pudo ser enterrada. Contundentes interpretaciones y la magia de la siempre necesaria Helen Mirren aportando su granito de arena. Oh, Pierce Brosnan hace su debut aquí como asesino del IRA. Todo queda en casa.

Un profeta

Dirección: Jacques Audiard

Reparto: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif

Sí, ya nos conocemos la historia. Ya la hemos visto antes. Su historia de la mafia no resulta especialmente original, pero el tratamiento de cine carcelario la aúpan con fuerza muy por encima del resto de posibles competidores. Su violencia bruta la hace casi por momentos parecer una película de terror. Imposible que Audiard supere su obra cumbre.

The Killer (El asesino)

Dirección: John Woo

Reparto: Chow Yun-Fat, Danny Lee, Sally Yeh, Chu Kong

Antes de 'El profesional (Léon)' ya estaban los asesinos sofisticados y los polis intensos campando a sus anchas bien lejos de la gran industria de Estados Unidos. John Woo dio un golpe sobre la mesa que aún hoy sigue atronando con esta increíble y perfeccionada fórmula de cine de palomitas, arte y ensayo y profundidad. No es la cima de su carrera porque tenía que pisar suelo americano, pero puede ser la película más importante de su carrera.

The French Connection, contra el imperio de la droga

Dirección: William Friedkin

Reparto: Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider

Bien, ok, es una película sobre policías a pie de calle, pero es que el bueno de Popeye anda detrás de un poderoso capo de la droga con imponente acento hispano-francés. Cinco premios de la Academia para una de las obras maestras de uno de los mejores directores americanos que hayamos podido ver. Cambió muchas cosas, sobre todo en cuestión de carreras de coches.

El rey de Nueva York

Dirección: Abel Ferrara

Reparto: Christopher Walken, David Caruso, Laurence Fishburne, Victor Argo, Wesley Snipes,

No podríamos hacer una lista de cine mafioso sin contar con la presencia del siempre incómodo y truculento Abel Ferrara. Puede que 'El funeral' sea un trabajo más "clásico", pero la fuerza de Ferrara, el eslabón entre Scorsese y Paul Schrader, está más vigente en esta estupenda epopeya neoyorquina. Una especia de Robin Hood sucio y sin nobleza. Cine de alto voltaje en su estado más puro.

New Jack City

Dirección: Mario Van Peebles

Reparto: Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock, Mario Van Peebles, Judd Nelson, Vanessa L. Williams

Casualidad o no, el bueno malo de Wesley Snipes salta de las calles del rey de la película de Ferrara al Harlem de los ochenta en el estupendo debut de Mario Van Peebles. Un relato criminal de la vieja escuela lleno de tópicos y clichés... pero sabiamente utilizados. Buen reparto, buenas intenciones y suficiente violencia para recordar aún hoy uno de los grandes éxitos del crimen de los noventa.

El precio del poder

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer

Oliver Stone y De Palma unen fuerzas para reventar los ochenta y dejar un puñado de frases para la historia y memes y gifs para generaciones posteriores. Su visión del ascenso criminal de un don nadie con ganas de dominar el mundo ha sido la película de cabecera de, al menos, dos generaciones. Alabado sea Tony Montana.

Érase una vez en América

Dirección: Sergio Leone

Reparto: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, William Forsythe, Treat Williams, Jennifer Connelly

Existen tres versiones de la película de Leone, pero solo una de ellas alcanza las casi seis horas con las que el maestro ideó originalmente esta gloriosa epopeya cercenada por sus distribuidores. La historia de un clan de la mafia judía necesita abarcar cuatro décadas para mostrar todo su poderío. Una de esas películas más grandes que la vida misma.

Al rojo vivo

Dirección: Raoul Walsh

Reparto: James Cagney, Virginia Mayo, Edmond O'Brien

Uno de los pilares de nuestra educación cinematográfica. Con la película de Raoul Walsh muchos nos iniciamos en el género, y sigue tan caliente como hace setenta malditos años. Cagney volvía al estudio que ayudó a consolidar ofreciendo un recital interpretativo que cambió la forma de concebir a los personajes más importantes del género.

Cómo conquistar Hollywood

Dirección: Barry Sonnenfeld

Reparto: John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, Danny DeVito

El mejor Travolta, el que venía de resucitar en 'Pulp Fiction', se embarcaba en otro proyecto mafioso y pasaba de Vincent Vega a Chilly Palmer. El mundo del cine del revés en una brillante adaptación de Elmore Leonard que puede ser lo mejor que haya rodado nunca Barry Sonnenfeld. Gene Hackman, Rene Russo y Danny DeVito completan el cartelazo.

Los sobornados

Dirección: Fritz Lang

Reparto: Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee Marvin, Jocelyn Brando

En la que probablemente sea la última gran película de Fritz Lang, el cineasta austríaco retuerce el concepto de femme fatale hasta las últimas consecuencias. Suicidios, gángsters y mujeres fatales en la adaptación de un serial periodístico de William P. McGivern transformado en un hervidero donde Glenn Ford ofrece una de sus interpretaciones más reconocidas.

Jackie Brown

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton

Con el paso de los años, 'Jackie Brown' se ha convertido en una rara avis en la filmografía de Tarantino. Puede que, de hecho, sea su mejor película, su banda sonora y la única que va en serio. Hacerse mayor es el hueco que hay entre aburrirse la primera vez que uno la ve y llorar la octava o la novena vez. Creo que Tarantino nunca ha querido tanto a sus personajes. Creo nadie lo ha hecho.

Huida a medianoche

Dirección: Martin Brest

Reparto: Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina, Joe Pantoliano, Philip Baker Hall

La extraña pareja perseguida por la mafia. Siempre he creído que 'Superdetective en Hollywood' era la obra maestra de Martin Brest, pero he tardado treinta años en descubrir que no, que la obra maestra redonda, perfecta, trepidante, carismática, desternillante y emocional era 'Huída a medianoche'. Lo que no sabías tú es que tenía tres secuelas.