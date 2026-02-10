El salto de 'Operación Triunfo' a EE.UU. salió peor de lo que todos podían imaginar: uno de los mayores fracasos de la historia de la televisión

Pocos programas españoles han tenido el éxito de 'Operación Triunfo'. No solo porque en su primera edición llegó a juntar a 12 millones de personas en la final (un ahora imposible 68% de share), sino porque este remedo de 'Gran Hermano' que llegó un año y medio después que el formato de Telecinco y lo mezclaba con los siempre agradecidos talent shows ha sido adaptado en todo el mundo bajo el nombre de 'Star Academy'. De hecho sigue vivo en Francia, Canadá e Israel, pero tiene una espinita clavada, la del lugar donde nunca consiguió florecer: Estados Unidos.

Operación Fracaso

En julio de 2006, Estados Unidos estaba viviendo una fiebre por el reality. Se estrenaron una cantidad de programas alarmante, entre los que se encontraban varios talent shows como 'American Idol', 'Rock Star' o 'America's Got Talent'. Sin embargo, hubo un formato que se anunció como el revulsivo a todos ellos: 'The One: Making a Music Star', o lo que es lo mismo, la adaptación yanqui de 'Operación Triunfo' que mostraría a los concursantes conviviendo en una academia con dos galas semanales. Lo tenía todo para triunfar. ¿O no?

El fomato tenía una diferencia clave con 'Operación Triunfo' que lo hacía, de hecho, sorprendentemente distinto: el sistema de votaciones. El público podría votar por los 3 peores de cada semana, pero el expulsado no dependería de ellos: los jueces salvarían a un concursante y el resto de sus compañeros decidirían la expulsión, al estilo 'Survivor' o 'Big Brother'. La audiencia no terminó de entender por qué no tenía más poder a la hora de elegir su futuro campeón, y fue uno de los motivos de que durara tan poco.

'The One' fue uno de los programas veraniegos más caros de ABC, donde se promocionó como el programa que tenías que ver sí o sí a partir del 18 de julio. 11 concursantes entraron a la academia... y tan solo 9 días después salieron con todos sus sueños sin cumplir. Así es: el 27 de julio, tras solo cuatro galas y dos expulsiones, decidieron cancelarlo todo sin proclamar siquiera un ganador. Viendo las audiencias, es completamente lógico, eso sí, porque aunque su primer programa superó por los pelos los 3 millones de espectadores, el resto iban a lo bajo... Y en 2006, en Estados Unidos, esto se consideraba abismal (hoy, de hecho, también: 'American Idol' sigue superando los 5 millones sin despeinarse).

El show que nadie quiere que veas

La segunda gala no fue mejor, y se convirtió en la peor noche en ratings de la historia de ABC entre los espectadores de 18 a 49 años. No es lo que la cadena esperaba cuando se gastó un auténtico dineral en él, desde luego. El ridículo fue tan grande, en parte, porque su campaña de promoción lo anunció a bombo y platillo, como "el show que Fox no quiere que veas, que va donde 'American Idol' nunca ha ido". Y, dado que aquel continúa emitiéndose a día de hoy en su temporada 24, se puede decir que erraron el tiro.

Al menos, algunos de los concursantes pudieron aprovechar su breve estancia en el concurso como trampolín. Por ejemplo, Syesha Mercado logró quedar en tercera posición en el 'American Idol' de 2008 y se abrió paso en musicales como 'The book of mormon' o 'Dreamgirls', y Scotty Granger acabaría grabando tres discos tras quedar tercero en otro reality musical, 'Platinum Hit'. Eh, hay ganadores de 'Operación Triunfo' que han conseguido menos.

Por cierto, esta no es la única edición del formato cancelada antes de tiempo. Además de la octava temporada en Telecinco que en sus momentos más bajos llegó a bajar de los dos millones de espectadores y fue cancelada en la gala 5 con el triunfo de Nahuel, cabe destacar que la segunda edición que se celebró en Georgia en 2009 fue cancelada de manera fortuita por un derrumbe que hizo que gran parte de la Academia colapsara. Desde entonces, no ha vuelto a emitirse. Por si acaso.

Aunque en ABC aún resuenan los coletazos de 'The One', esta semana Telemundo ha anunciado que hará otra adaptación de 'Operación Triunfo' para el público estadounidense latino, para la que ha empezado sus castings. Lo tiene fácil para superar a su versión anterior, eso sí: solo con que aguante tres semanas ya se podría considerar un éxito.

