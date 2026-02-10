Es uno de los mejores animes de deportes, y en unos días llega a streaming con una importante novedad: por fin tiene doblaje en español

Aunque la serie original de 'Oliver y Benji' es quizás la que mejor recordamos todos, lo cierto es que 'Captain Tsubasa' tuvo un remake allá por 2018 de la mano de David Production, el estudio detrás de 'JoJo's Bizarre Adventure'. En tan solo 52 capítulos se encargaron de adaptar los primeros arcos del manga de manera magistral y con una animación muy resultona, pero en los últimos años verla en streaming se estaba volviendo más complicado.

Encontramos nueva casa

El anime de 'Captain Tsubasa' de 2018 ha ido rodando entre diferentes plataformas y ahora mismo se puede encontrar en Crunchyroll, donde también se emitió la segunda temporada de Junior Youth Arc. Ahora bien, tan solo la tenemos disponible en inglés o japonés, así que si queríamos escuchar a Oliver y Benji en castellano lo teníamos complicado.

Ahora Selecta Visión nos lo pone un poco más fácil: 'Captain Tsubasa' entra al catálogo de AnimeBox a partir del próximo 18 de febrero. Y como con todos los animes de la plataforma, tendremos la opción de verlo con doblaje en castellano.

Se ha confirmado que llegará esta primera temporada de 52 episodios, estrenando un nuevo capítulo de lunes a viernes hasta completar toda la serie. Después nos quedaría pendiente Junior Youth Arc, pero habrá que esperar a ver si Selecta Visión la licencia y tenemos todo lo nuevo de 'Captain Tsubasa' al completo y con doblaje.

Es uno de los estrenos más potentes de la plataforma para este febrero, que también suma nuevos capítulos de 'Naruto Shippuden', 'Hunter x Hunter', 'Sword Art Online Alicization', 'Boruto', 'Ana de las Tejas Verdes', 'Kill La Kill' y 'Neon Genesis Evangelion'. Además continúan los simulcasts de 'Oshi no Ko', 'Digimon Beatbreak' y 'Samurai Troopers'.

