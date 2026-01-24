Cómo ver todo 'Sword Art Online' en streaming. Orden de visionado para sumergirnos en el mundo virtual del adictivo isekai de fantasia

Hay algunos animes que aunque tuvieron un impacto tremendo con su estreno, en los últimos años se nos ha ido volviendo cada vez más complicado el poder verlos en streaming. Uno de ellos ha sido 'Sword Art Online', que a pesar de que ha dado pie a una franquicia tremenda estaba muy desaparecido de las plataformas pero que está volviendo con fuerza.

Con su estreno en 2012, 'Sword Art Online' fue la puerta de entrada para un gran público al género isekai y fue una de las series que ayudó muchísimo este tipo de animes. La historia se ambientaba en un 2022 un tanto futurista en el que se lanza un juego online revolucionario llamado Sword Art Online, que permitía a sus usuarios meterse en una realidad virtual de manera increíblemente realista para controlar a sus avatares.

Ahora bien, los jugadores pronto descubren que una vez están dentro ya no pueden salir. El creador del juego se aparece ante ellos y les anuncia que tan solo podrán volver al mundo real si superan los 100 niveles de Aincrad, el castillo que sirve como escenario principal, pero que si mueren en el juego o tratan de quitarse el equipo de realidad virtual también morirán en la realidad.

Así que 'Sword Art Online' arranca con Kazuto "Kirito" Kirigaya y Asuna Yuuki, dos jugadores que unen fuerzas para poder superar los niveles juntos y escapar del juego. Tras varias temporadas se cerró la serie principal, pero también vinieron películas y spin-offs, así que seguro todo 'Sword Art Online' se nos puede hacer un poco complicado. ¡Vamos al lío!

Sword Art Online

La primera temporada de la serie en la que arranca toda la acción y conocemos a nuestros protagonistas, el inicio indispensable de la historia. Se extendió durante 25 episodios y sienta las bases del mundo de Sword Art Online, cerrando la trama principal con un final bastante contenido. Si no queremos liarnos más, en realidad sería un buen lugar para parar.

Sword Art Online Extra Edition

Tras el final de la primera temporada llegamos a este especial de casi dos horas que se ambienta justo tras el último capítulo. Lo que empieza como unas vacaciones de verano pronto se complica cuando Kirito es engañado para acudir a una reunión con el Departamento de Realidad Virtual del Ministerio de Interior. Así empieza una nueva misión para Kirito y compañía en el mundo virtual.

Disponible en Crunchyroll y AnimeBox

Sword Art Online II

Aunque muchas veces nos podemos saltar las películas, 'Extra Edition' nos enfila el camino para esta nueva etapa del anime. En 'Sword Art Online II' Kirito es contratado por el gobierno japonés para investigar una serie de asesinatos en otro juego online conocido como Gun Gale Online.

Disponible en Amazon Prime Video

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Un spin-off ambientado en el mundo de Gun Gale Online, aunque centrado en otros personajes. En este caso tenemos a Karen Kohiruimaki, una estudiante universitaria que siempre se ha sentido acomplejada por su estatura pero que finalmente puede ser una chiquita mona y bajita como siempre ha deseado... Y de paso reventar a quien se le ponga encima a base de rifle.

Disponible en Crunchyroll

Sword Art Online: Ordinal Scale

Kirito y Asuna vuelven a unir fuerzas en esta película y a enfrentarse a un nuevo juego de realidad virtual, Ordinal Scale, en el que han aparecido enemigos salidos de Aincrad y el Sword Art Online original. Sumado a varios elementos con los que no contaban, como tu habilidad física en el mundo real, el juego resulta no ser tan divertido como esperaban.

No disponible en streaming por el momento

Sword Art Online: Alicization

Aquí es cuando vienen curvas, porque aunque tiene un nombre diferente 'Sword Art Online: Alicization' es técnicamente la tercera temporada del anime y aparece catalogada así en muchas plataformas. De nuevo Kirito se tiene que enfrentar otro mundo virtual aparentemente desconocido en el que se profundiza en su infancia y la trama principal de todo Sword Art Online.

Disponible en AnimeBox y Amazon Prime Video

Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld

La segunda parte de 'Alicization ', ambientada algunos meses después del final de la anterior temporada. Tras los eventos en Underworld, los recuerdos de Kirito de este mundo digital han sido bloqueados y ahora se recupera de sus heridas.

Disponible en AnimeBox

Sword Art Online Progressive

El spin-off 'Sword Art Online Progressive' vino en forma de dos películas: 'Aria of a Starless Night' y 'Scherzo of Deep Night'. Es una suerte de retelling de la primera parte de la serie centrada en Aincrad, centrándose más en el conflicto personal de Asuna al inicio de la historia y su amigo Mito, así como su primer encuentro con Kirito.

Técnicamente podríamos verla tras la primera temporada o incluso en su lugar sin tener que seguir el resto de series, ya que se centra en el primer gran arco de 'Sword Art Online'.

No disponible en streaming por el momento

Sword Art Online -FULLDIVE-

¡Una bola extra! 'Sword Art Online -FULLDIVE-' fue un evento que se celebró en Japón para celebrar el décimo aniversario del anime en 2022. Se trata de una nueva historia escrita por su autora, Reki Kawahara y que se pudo disfrutar a través de música en directo e interpretaciones por parte del reparto.

Disponible en Crunchyroll

