Este isekai reventó el género hace 14 años y se acaba de volver mucho más fácil de ver: Amazon Prime Video toma carrerilla con su catálogo de anime

Desde que las plataformas de streaming se han dado cuenta de que el anime es un pastel muy jugoso que genera números potentes, ahora cada servicio quiere su propio pedacito. Así que van apostando más y más por licencias y originales, y la verdad es que en el último año Amazon Prime Video ha venido apostando cada vez más fuerte.

Ahora se ha hecho con dos series más para su catálogo, y si veníamos echando de menos 'Sword Art Online' el visionado se nos acaba de volver mucho más fácil.

De aventuras va la cosa

'Sword Art Online' es ya un anime mítico dentro del género isekai, y es que con su estreno en 2012 fue una auténtica explosión que metió a un público masivo al género. Aunque con el tiempo ha ido perdiendo fuelle, la serie se convirtió en un fenómeno tremendo que ha dado pie a una franquicia muy rentable con varias películas y spin-offs a lo largo de los últimos catorce años.

Ahora bien, teníamos la serie original un tanto perdida del mundo del streaming. En su momento Selecta Visión la licenció para formato físico, así que estas temporadas están también disponibles en AnimeBox, pero con su llegada a Prime Video 'Sword Art Online' se acaba de volver mucho más accesible.

El anime arranca cuando un nuevo multijugador de realidad virtual llamado Sword Art Online acaba de ser lanzado. Pero una vez los jugadores entran en este mundo se dan cuenta de que no pueden salir... y resulta que si mueren en el mundo virtual, también lo hará en el real. Dos jugadores llamados Kazuto Kirigaya y Asuna Yuuki deciden lanzarse a la aventura y superar todos los niveles para poder salir del juego.

En Prime Video ya tenemos disponible las tres primeras temporadas de 'Sword Art Online', 75 episodios, con doblaje tanto en versión original como en castellano. En Crunchyroll también tenemos la primera temporada y la película para televisión de 2013, pero por desgracia el resto de series a excepción de 'Gun Gale Online' están un poco en el limbo si queremos verlas legalmente desde España.

Aunque quizás la llegada de 'Sword Art Online' es la novedad más gorda, también ha llegado a Prime Video la serie de 'Hunter x Hunter' de 2011, que adapta de nuevo el manga de Yoshihiro Togashi con 148 capitulazos. Ya la tenemos disponible tanto en Crunchyroll, Netflix y AnimeBox, pero lo hace con el nuevo doblaje en castellano que ha realizado recientemente Selecta Visión. ¡Nunca es tarde para volver a engancharse a Gon y Killua!

