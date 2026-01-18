2026 va a ser un año espectacular para los fans del isekai: 'Re:Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y los mejores animes del género que regresan ya mismo

Este 2026 ya ha empezado fuerte en cuanto a regresos muy esperados en el mundo del anime. Tenemos 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren: Beyond Journey's End', 'Bleach' o 'The Apothecary Diaries' por delante, pero en el terreno de los animes isekai la cosa también pinta muy prometedora.
Uno de los grandes bombazos es el regreso de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', que por fin ha confirmado la fecha de estreno de su cuarta temporada, pero no es el único que vuelve del limbo.
Índice de Contenidos (6)
That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4
'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken') vuelve por partida doble. Primero porque el 26 de febrero se estrena en Japón su película original 'Tears of the Blue Sea Arc' y Crunchyroll ya ha confirmado que se encargará de distribuirla a nivel internacional.
Pero el 3 de abril arranca la cuarta temporada para continuar las aventuras de Rimuru Tempest. Así que el isekai regresa por fin después de una espera de dos años, y por lo menos sabemos que todavía tenemos mucha más historia por delante.
Re:Zero -Starting Life in Another World - Temporada 4
También en abril regresa 'Re:Zero -Starting Life in Another World', otro de los anime isekai de los últimos años y que se ha ido ganando una horda de fans. Las dos primeras temporadas llevaron un ritmo muy irregular pero ahora parece que el anime ha tomado muy bien ritmo con la producción.
Aún falta por confirmar su fecha de estreno definitiva pero sabemos que Subaru regresa con la temporada de anime de primavera. Y si todo sigue como hasta ahora, también podremos seguir la emisión en Crunchyroll.
Ascendance of a Bookworm - Temporada 4
También se va a la temporada de primavera la cuarta temporada de 'Ascendance of a Bookworm'. A menos que haya sorpresas, se podrá seguir en Crunchyroll, y es otro anime isekai que viene con fuerza después de hacerse de rogar.
Su tercera temporada se despidió en 2022 pero tenemos nuevos capítulos prácticamente encima a partir de abril. Además, viene con un cambio importante: Wit Studio, el estudio detrás de 'Spy x Family' y 'Ranking of Kings', pasa a hacerse cargo de la animación. Un cambio muy jugoso y prometedor que esperemos jque ustifique la espera.
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Temporada 3
La que nos va a tener esperando un poquito más es 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation'. Ya han pasado dos años desde que la segunda temporada, pero la tercera no llegará hasta julio de 2026.
A pesar de que ha venido acompañada de unas cuantas polémicas (sobre todo por algunos temas subidos de tono), este es otro de los animes isekai que se ha ganado más adeptos recientemente y está destinado a petarlo este año. Además, parece que la nueva etapa viene con mucha acción... habrá que estar atentos.
Reincarnated as a Sword - Temporada 2
Uno de los animes isekai más peculiares que hemos visto últimamente (con permiso de la máquina expendedora) es 'Reincarnated as a Sword', que es precisamente eso: un protagonista reencarnado en una espada que termina uniendo fuerzas con una aventurera.
Un giro muy divertido que terminó enganchando a muchos fans del género y que prepara su segunda temporada después de cuatro años de espera. Y se va a hacer de rogar un poquito más, porque 'Reincarnated as a Sword' no arrancará hasta otoño de 2026, pero por lo menos ya la tenemos en el horizonte.
Saga of Tanya the Evil - Temporada 2
Aunque sin duda el isekai más anticipado de todo 2026 es la segunda temporada de 'Saga of Tanya the Evil', con un asalariado reencarnado en una auténtica villana despreciable. La primera temporada fue un auténtico bombazo y ahora el anime prepara su regreso tas nueve añazos de espera.
Por ahora no tenemos una ventana de estreno, aunque sus responsables confirma que por fin Tanya regresa a nuestras vidas en 2026. Ya solo queda echarle un poquitito más de paciencia.
En Espinof | Estrategia, mechas, militarismo y las consecuencias de la guerra. Los mejores animes bélicos y dónde se pueden ver en streaming
En Espinof | 5 impactantes animes cortos que se pueden ver en streaming en una tarde si no tienes tiempo que perder
Ver 0 comentarios