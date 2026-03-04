Hoy llega a Netflix una de las mejores series de ciencia ficción de la historia: una oportunidad de oro para ver un thriller extraordinario

Netflix acaba de incorporar a su catálogo una de mis series de ciencia ficción favorita de todos los tiempos, coincidiendo su llegada a la plataforma prácticamente con el décimo aniversario de su final. Me refiero a 'Person of Interest', un thriller que bajo la apariencia de un procedimental al uso acabó construyendo una extraordinaria mitología propia para convertirse en un título sencillamente imprescindible.

Por qué 'Person of Interest' es una auténtica gozada

'Person of Interest' nació en una época en la que las series de televisión estaban marcadas aún por el dominio de las network. Eso se traducía en temporadas de más de 20 episodios, lo que llevaba a que a menudo se hablase de capítulos de relleno. De hecho, incluso con esta serie llegué a ver guías para centrarse en las partes más suculentas, pero personalmente creo que se disfruta mucho más viéndola en su integridad.

No voy a engañaros, el inicio de 'Person of Interest' puede llegar a hacerse un poco duro, ya que predominan los episodios cerrados y la sensación de que la cosa puede no ir a ninguna parte. Sin embargo, ya entonces va creciendo poco a poco el germen de lo que luego será algo mucho más grande de lo que cualquiera hubiese esperado en su momento. Que detrás de ella esté Jonathan Nolan ya debería darnos una pista de ello.

La premisa de 'Person of Interest' parte de la existencia de una máquina que puede predecir el crimen futuro, pero sin llegar a identificar qué papel va a jugar la persona en cuestión. Eso es algo que lleva a que un excéntrico millonario una fuerzas con un antiguo agente de la CIA convertido ahora en vagabundo con el fin de crear una sociedad mejor. Obviamente, todo acabará siendo mucho más complicado que eso.

Construida inicialmente a partir del trío formado por Jim Caviezel, Michael Emerson y Taraji P. Henson, el núcleo central de 'Person of Interest' fue creciendo con las incorporaciones de Amy Acker y Sarah Sashi, sin olvidarnos de la llegada de un perro entrañable o del hecho de que el personaje de Kevin Chapman acabó teniendo mucho más peso del que parecía de entrada.

Las relaciones entre esos personajes tienen una importancia capital, ya que el equipo de 'Person of Interest' sabe sacar lo mejor de todos ellos. Por mi parte, era particularmente escéptico con Caviezel, pero la serie pronto logra encauzarlo y que aporte todo lo que necesita su John Reese para funcionar como contrapeso que quizá no luce tanto en lo puramente dramático, pero sin el que la serie se quedaría coja.

A todo eso hay que sumarle una brillante evolución que lleva a que 'Person of Interest' aborde de lleno dilemas relacionados con la inteligencia artificial que recuerdan mucho a lo que está sucediendo con esa tecnología en la actualidad. Obviamente, con un enfoque marcado por la necesidad de entretener al espectador, pero siempre con la determinación de que la serie sea mucho más que eso. De hecho, creo que ese es uno de los motivos por los que resulta más satisfactoria que 'Westworld', la serie que Nolan hizo justo después.

Soy consciente de que 103 episodios a lo largo de cinco temporadas pueden sonar a un camino demasiado duro, especialmente si encima os digo que al principio demuestra que es una serie de otra época. Personalmente creo que el primer salto lo da en el episodio 7 y que el tramo final de primera temporada ya resulta imprescindible. Luego va encontrándose más a gusto en la segunda entrega y a partir de la tercera es una maravilla.

Ahora solamente espero que su llegada a Netflix le permita tener una mayor difusión en España, porque su paso en su momento por laSexta tampoco hizo el ruido que se merecía. Y además, aquí no cabe la excusa a que te quedes sin final, porque hay uno muy bueno, dando además hasta la sensación de que era algo que tenían planeado con mucha antelación. Y es que no exagero cuando digo que en todos los capítulos hay al menos algún detalle relevante para disfrutar de la serie en su conjunto.

