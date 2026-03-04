'La Momia 4' eliminará una película de la saga de la continuidad, pero no habrá muchos fans quejándose

Normalmente, los fans adoran debatir sobre cuál es su película favorita de una saga: ¿es 'El imperio contraataca' la mejor de 'Star Wars'? ¿Y 'Las dos torres' la de 'El señor de los anillos'? ¿Es cierto que las pares son las buenas de 'Star Trek'? Sin embargo, hay una saga donde parece que no hay duda de ningún tipo: 'La tumba del emperador dragón' es la peor secuela de 'La momia'... Y la próxima cuarta entrega viene dispuesta a hacer justicia.

Esto nunca pasó

Hay que tener en cuenta que en aquella tercera parte, Rachel Weisz ni siquiera apareció: su papel lo hizo Maria Bello, porque la actriz original no solo tenía problemas con el guion, sino que acababa de ganar un Óscar y de tener un hijo, y no estaba por la labor de irse a China a rodar durante meses. La película fue un éxito de taquilla, pero puso la saga en pausa y, durante años, los fans han echado pestes de ella.

Ahora, los nuevos directores de la franquicia, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que ya resucitaron 'Scream', han aclarado en Entertainment Weekly si 'La tumba del emperador dragón' es o no canon: "Bueno, Rachel sale en esta. Eso debería responder tu pregunta". Dicho de otra manera: si eras fan de las aventuras en China de los O'Connell, me temo que acaban de ser borradas de su universo.

De momento toca esperar hasta el 19 de mayo de 2028, cuando veremos 'La momia 4', pero los directores ya advierten que tiene "todo el corazón y la personalidad que podrías esperar. No creo que Brendan y Rachel se metieran a no ser que les encantara ese guion, y creo que realmente les gustó lo que leyeron. Es un buen guion. Va a ser divertida de hacer". Estaremos esperando. Bueno, todos menos Jet Li, al que no le van a llamar dentro de poco para repetir su papel.

