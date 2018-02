Star Trek: todas las series ordenadas de peor a mejor

Ahora que se ha terminado la primera temporada de Star Trek: Discovery, seguro que muchos nuevos cadetes están deseosos de conocer en profundidad la historia de la saga de ciencia ficción espacial más famosa de la historia (y no, Star Wars no es ciencia ficción).

Pero como sabemos que más de setecientos episodios es una cantidad de audiovisual que puede echar para atrás a más de uno, os facilitamos la tarea explicándoos las fortalezas y las debilidades de cada serie, para que elijáis la que mejor se adapta a vuestros gustos. Y si de paso os libramos de algún episodio especialmente vergonzante, mucho mejor.

7. STAR TREK: LA SERIE ANIMADA (1973-1974)

Quizás suene un poco injusto, pero 'La Serie Animada' (TAS) fue concebida como un parche barato para una situación que a Paramount se le empezaba a ir de las manos. Poco después de la cancelación de 'TOS', las reposiciones en sindicación comenzaron a despertar el interés del público y el fandom creció desaforadamente.

En 1971 las convenciones empezaban a ser multitudinarias y toda norteamérica sabía que el tipo de orejas en punta se llamaba Spock y venía del planeta Vulcano, así que Paramount puso en marcha una serie de animación dirigida al público infantil y juvenil para saciar las ansias de los fans mientras decidían su siguiente paso en imagen real.

La realización recayó en Filmation (un estudio especialmente hábil para realizar series animadas de bajo presupuesto), pero en la parte creativa recuperaron a algunos guionistas de las dos primeras temporadas y todo el reparto original regresó para doblar a sus versiones animadas (un doblaje deficiente, todo hay que decirlo).

El resultado, a pesar de su condición de ser tachado de subproducto, fue más que digno. Funcionaba como una efectiva continuación de 'TOS', pero ampliándola con más humor, nuevos planetas, estrambóticas razas alienígenas y otras ideas locas imposibles de llevar a cabo en una serie de imagen real (como el episodio 'El Vulcano Infinito' donde creaban un clon gigante de Spock).

Para ser una serie emitida en el horario infantil, abordaba la ciencia ficción espacial sin menospreciar la inteligencia de los jóvenes espectadores, lo cual la llevó a alzarse con el Emmy a la mejor serie animada de 1975. Desgraciadamente las limitaciones técnicas del "estilo Filmation” son difíciles de obviar hoy día.

Aunque el minimalista trabajo de diseño de personajes es brillante, el estatismo de la animación y la constante reutilización de planos juegan en contra de una serie que deja de tener el más mínimo interés visual a partir del segundo capítulo. Pero quizás el mayor problema de la serie fue su exceso de ambición, con guiones que se ejecutaban de forma excesivamente acelerada por no ajustarse bien a los veinte minutos escasos que duraba cada episodio, perdiéndose la capacidad evocadora, emocional y reflexiva de cualquiera de las otras series.

No te lo pierdas : Los estupendos diseños de personajes.

A evitar : Aunque no hay episodios especialmente infumables en TAS, hay que reconocer que 'The Magicks of Megas-Tu' es un auténtico dislate.

Ranking de temporadas: 1 > 2

6. STAR TREK VOYAGER (1995-2001)

'Star Trek Voyager' (VOY) fue todo un acontecimiento: llegó cuando la franquicia estaba en su mayor pico de popularidad. 'TNG' había terminado por todo lo alto, las películas iban viento en popa, 'DS9' avanzaba con buena salud y se había extendido a otros medios con más fuerza que nunca.

En plena "Trekmanía" Paramount se vino arriba y decidió que 'VOY' sería la punta de lanza de su nuevo canal de televisión: UPN. Liderando la producción repetirían Rick Berman y Brannon Braga, mientras que Michael Piller, que había tenido un papel crucial en La Nueva Generación, firmó como showrunner.

La serie arrancaba con un notable piloto y un “high concept” que valía su peso en oro: durante una misión rutinaria la nave estelar USS Voyager sufre un accidente inesperado que la envía a Cuadrante Delta, (básicamente el quinto pino de la galaxia), así que la capitana Janeway intenta devolver la nave y su tripulación a La Tierra en un viaje de regreso en podría durar casi un siglo.

Se trata de una inversión total del concepto de exploración clásico de 'Star Trek'… pero desgraciadamente terminó siendo más de lo mismo. Como es tradición, 'VOY' tuvo unas primeras temporadas irregulares, pecó de conservadora y nunca se alejó en exceso de la estructura narrativa de ''TNG'.

El gran éxito cinematográfico de 'Star Trek: Primer Contacto' (Jonathan Frakes, 1996) hizo que el equipo creativo decidiese explotar a los Borg como enemigo estrella de la serie, explorando su mitología en los episodios más destacados, siendo el momento más destacado la incorporación a la tripulación de Seven of Nine, una Borg desertora que rápidamente se convierte en el personaje más interesante de la serie junto a la Capitana Janeway y el Doctor Holográfico (el resto del reparto pecaba de cierto acartonamiento).

Tras siete años en antena, dejó un buen puñado de episodios notables, pero en conjunto es la serie de 'Star Trek' más formulaica y desaprovechada, aunque puede sentirse orgullosa de contar con el reparto más variado e inclusivo que se había visto jamás en televisión.

No te lo pierdas : El precioso tema que compuso Jerry Goldsmith para los créditos.

A evitar : El infame 'Threshold' se lleva la palma: una idea pretenciosa llevada a cabo de la forma más ridícula posible.

Ranking de temporadas: 4 = 5 = 3 > 6 > > 7 > 1 > > 2

5. STAR TREK DISCOVERY (2017 - ?)

Como todo nuevo proyecto que genera enormes expectativas y en el que se hace una gran inversión, 'Star Trek Discovery' (DIS) tuvo una desarrollo turbulento hasta su estreno el 19 de septiembre de 2017. Todo empezó cuando el nuevo jefe de producción, Alex Kurtzman (tomando las riendas que antaño llevara Rick Berman), nombró al respetado y polémico Bryan Fuller como showrunner.

Parecía un fichaje potente, pero con la preproducción muy avanzada CBS forzó la “marcha amistosa” / “despido fulminante” (elijan ustedes) de Fuller por incumplir todos los deadlines y salirse de presupuesto. Aaron Harberts y Gretchen J. Berg heredaron el puesto de showrunners y tuvieron que lidiar con algunas ideas que quizás no les interesaban demasiado, pero que han sabido manejar con solvencia.

Esta primera temporada hay una idea básica: hablar sobre la situación política actual a través de una guerra contra los Klingon. Esto desemboca en una crisis de identidad de la Federación Unida de Planetas que un infiltrado improbable no duda en aprovechar para sus ambiciones personales.

El viaje al Universo Espejo permite entender la tripulación (y a la oficial Michael Burnham) que deben salvaguardar los principios de la Federación y continuar por la senda pacifista. Es evidente que el Universo Espejo en general y el Capitán Lorca en particular, son una metáfora de la era de Trump, y nos avisa de donde podemos acabar si permitimos que un ultraderechista con delirios de grandeza pueda capitanear nuestro destino.

'Discovery' es, por tanto, una versión heroica, cool y adaptada a los resortes narrativos de esta década, de lo que era 'TOS': no se avergüenza al mirar a otros referentes como 'DS9' o incluso a ese reverso tenebroso de 'Star Trek' que fue el remake de 'Battlestar Galáctica'. También hay algo de las nuevas películas de J. J. Abrams, con las que comparte no solo su estética, sino el objetivo de devolver la franquicia a la relevancia mainstream (aunque para ello haya que poner de morros a unos pocos puristas).

Siendo un éxito en tantos frentes... ¿Por qué está tan abajo en esta lista? Con una sola temporada aún es pronto para predecir el impacto de la serie así como su resistencia al paso del tiempo, pero confiamos en que 'DIS' llegará a tener una importancia tan transcendental como la de 'TNG' en su día, de hecho solo le pedimos una cosa para la segunda temporada: un poco más de sentido del humor.

No te lo pierdas : Gabriel Lorca se ha convertido en uno de los villanos más carismáricos de la historia de 'Star Trek' en lo que ha sido una jugada maestra por parte de los guionistas. Su arco ha eclipsado todo lo demás, trama Klingon incluida.

A evitar : Al ser una serie muy centrada en la continuidad no recomendamos saltar ningún episodio. Pero avisamos: los episodios 3 y 16 son los más flojos de la temporada , y ambos están incomprensiblemente dirigidos por uno de los mayores incompetentes de la industria.

Ranking de temporadas: �

4. STAR TREK ENTERPRISE (2001 - 2005)

Difícil papel el que le tocó a la sexta serie de Star Trek. 'Enterprise' (ENT) tenía que remontar las cada vez más bajas audiencias de 'VOY', pero se estrenó con apenas unos meses de diferencia respecto a su final, solapando casting y preproducción de la primera, con el rodaje de la segunda. Para colmo, UPN rechazó la interesante propuesta inicial de Rick Berman y Brannon Braga según la cual la serie transcurriría en La Tierra durante el primer año y cerraría la temporada con el lanzamiento de la Enterprise.

El canal exigió volver al patrón clásico de episodios autoconclusivos en el espacio, lo cual sumado al agotamiento creativo, el cansancio de los espectadores tras 18 años de emisión ininterrumpida y ausencia de los grandes guionistas de interacciones anteriores, fue incapaz de captar a nuevos espectadores más allá del fandom tradicional de la serie.

A pesar de todos estos problemas, 'ENT' contaba con una resultona dinámica de personajes inspirada en el tridente de protagonista de 'TOS' y un tono más fresco y menos afectado, donde destacaba el Capitán Archer, interpretado por un enorme Scott Bakula que derrochaba buen rollo y cercanía.

El contraste era la inflexible T*Pol, una vulcana pura y dura obligada a convivir con una tripulación repleta de “apestosos humanos” y Trip, el mejor amigo del capitán e improbable interés romántico de la primera oficial. Entre los secundarios y recurrentes destacaban el entrañable Doctor Phlox, el carismático andoriano Shran y el oficial del futuro Daniels.

'ENT' destacó por su gran evolución a lo largo de los cuatro años que aguantó en antena. Las dos primeras temporadas sumaron medio centenar episodios: demasiada producción en menos de año y medio para un show que venía arrastrando problemas creativos desde el principio. Aún así el equipo se las ingenió para firmar al menos una docena de episodios sobresalientes que aportaron gran valor al universo 'Star Trek'.

Pero las audiencias seguían cayendo y el show afrontó una reinvención radical en su tercer año con un enfoque más serializado y espectacular, para finalmente cerrar con una cuarta temporada formada por miniarcos de dos o tres episodios que fue un caramelo para los fans. En conjunto,'ENT' fue víctima de la sobreexplotación de una franquicia que había perdido toda su relevancia desde finales de los años 90, pero a día de hoy es una interesante precuela que mantiene el tipo más que dignamente.

No te lo pierdas : 'Querido Doctor' y 'Similitude' , dos episodios de auténtica ciencia ficción de calidad, muy conectados con la actualidad del año en que se emitieron.

A evitar : 'All these Voyages' sin ser un episodio terrible, es fácil que se perciba como un insulto. Los showrunners Brannon Braga y Rick Berman tomaron la errónea decisión de utilizar el episodio final como cierre simbólico de su etapa al frente de la franquicia (la etapa que abarca 1987-2005), privando a los fans de un auténtico final a la altura.

Ranking de temporadas: 3 > 4 > > 2 = 1

3. STAR TREK ESPACIO PROFUNDO 9 (1993 - 1999)

El primer obstáculo que tuvo que enfrentar la cuarta serie de 'Star Trek' fue el de su falta de relevancia en un contexto donde TNG solo había devuelto a la saga a la primera línea, sino que la había consolidado como icono definitivo de la ciencia ficción televisiva. Frente a esto, 'Espacio Profundo Nueve' (DS9) se tuvo que conformar con ser la “otra”. La "rarita".

Durante los siete años que duró en antena, siempre se mantuvo a la sombra de su hermana mayor y de su secuela espiritual (Voyager), pero también de Babylon 5, que contaba con un punto de partida similar (hubo alguna polémica en torno a un posible plagio) y le arrebató el reconocimiento de la crítica.

Sin embargo el bajo perfil que mantuvo 'DS9', otorgó una cómoda libertad creativa a los máximos responsables de la serie (de nuevo, Roland D. Moore a la cabeza) para desarrollar el show que tenía en mente: uno libre de ataduras y dispuesto a romper con muchos elementos que hasta ese momento se creían intocables.

Para empezar la serie no se centraba en la exploración, sino en la labor diplomática del comandante Benjamin Sisko como mediador entre los diferentes conflictos interespecie. Aunque los episodios eran autónomos, fue la primera serie de 'Star Trek' que desarrolló una trama a largo plazo (principalmente, la guerra Bajor y Cardassia en lo que suponía una evidente metáfora de la limpieza ética judía durante la Segunda Guerra Mundial).

Otro de los puntos fuertes de la serie es el tratamiento de personajes, donde los guionistas se alejaron de liderazgos carismáticos y sólidas estructuras de comando para abordar un planteamiento más familiar y multidimensional, donde todos tendrían un lado oscuro a explorar, fantasmas a los que enfrentarse y tragedias que afrontar.

Pero no es oro todo lo que reluce. La serie no terminó de desarrollar todo su potencial hasta la cuarta temporada y en sus primeros años abundaron los episodios mediocres. Después, cuando se apostó a tope por la estructura serializada en torno al conflicto bélico y la serie despegó definitivamente, terminó despertando no poco recelo entre los más puristas por alejarse de “los dogmas de Gene Roddemberry”. Sin embargo a día de hoy DS9 es considerada como una de la serie 'Star Trek' más respetada y adelantada a su tiempo desde 'TOS'.

No te lo pierdas : El reparto, perfectamente equilibrado y lleno de aristas.

A evitar : 'Resurrección' , un episodio que tiene el dudoso mérito de tocar el recurso argumental clásico del Universo Espejo y ser aburrido y predecible.

Ranking de temporadas: 4 = 5 = 6 = 7 > > > 3 > 2 > 1

2. STAR TREK LA NUEVA GENERACIÓN (1987 - 1994)

Tras el enorme éxito de 'Star Trek IV: The Voyage Home' (Leonard Nimoy, 1986), Paramount quería explotar su franquicia millonaria devolviéndola al medio donde consiguió toda su popularidad: la televisión sindicada. Como no podía ser de otra forma, Gene Roddemberry fue fichado como creador del nuevo proyecto, titulado 'Star Trek: La Nueva Generación' (TNG) y esta vez con un control creativo absoluto del que no había disfrutado en 'TOS' ni en las películas.

Lamentablemente Roddemberry, borracho de poder, llevó hasta la caricatura más absurda sus planteamientos de “no al conflicto”, retocando constantemente los textos hasta hacerlos irreconocibles, siempre a la gresca con actores, productores, guionistas y cualquiera que se atreviera a darle la contraria.

Debido a estos problemas, a día de hoy las dos primeras temporadas de 'TNG' son un auténtico ejercicio de fe. Si bien los episodios suelen partir de una buena idea, su ejecución es pretenciosa, extremadamente acartonada y los guiones… un desastre inenarrable. El creador de 'Star Trek' no estaba en su mejor momento, se mostraba excesivamente protector con su obra hasta que finalmente, enfermo y agotado, terminó cediendo su posición a Rick Berman, un profesional que sí supo delegar y reunir un equipo de guionistas de confianza liderado por unos jovencísimos Brannon Braga y Roland D. Moore.

Este tandem fue un soplo de aire fresco para una serie que encontró su identidad a partir de la tercera temporada y terminó siendo un éxito fue abrumador, hasta el punto de convertirse en la única secuela de 'Star Trek' sin el reparto original que fue capaz de conectar con el público de forma masiva y desplazó durante un tiempo a 'TOS' del consciente colectivo. Aún a día de hoy los fans más puristas consideran que 'TNG' es la experiencia trekkie definitiva y la portadora de la auténtica esencia de la saga.

No te lo pierdas : 'All Good Things' , el apotéosico episodio final.

A evitar : Hay mucha tela que cortar en las dos primeras temporadas, pero si hay un episodio que merece ser borrado de la historia de TNG, ese es 'Código de Honor' , también conocido como el episodio xenófobo de Star Trek .

Ranking de temporadas: 5 > 6 > 4 > 3 > > 7 > > > 2 > 1

1. STAR TREK: LA SERIE ORIGINAL (1966-1969)

Como no podía ser de otra forma, la serie que lo empezó todo corona la lista. No descubrimos América al decir que Star Trek (TOS) es unos de los iconos audiovisuales más influyentes de la historia, una serie tan disruptiva como The Twilight Zone y tan transgresora como Los Simpson. Hoy en día el saludo vulcano tiene su propio emoji, el Klingon es un idioma reconocido y la Enterprise tiene un diseño tan reconocible como la silueta de Micky Mouse.

Sin embargo a finales de los sesenta todos estos elementos estaban dispuestos sobre el terreno de juego de una forma orgánica: Star Trek (TOS) no era autoconsciente de su relevancia cultural, ni mucho menos capaz de predecir el alcance que iban a tener los símbolos e ideas que configuraron su identidad. Este es un elemento clave que la hace sentir fresca y honesta más de cincuenta años después de su estreno: como un pozo de creatividad impredecible y arriesgado.

Como tantas veces ha ocurre durante el proceso artístico, los creadores se crecen con las limitaciones (técnicas y presupuestarias) y 'TOS' es un ejemplo perfecto de cómo las adversidades se convierten en retos cuando el talento no es un problema. De ahí que Gene Roddemberry creador de todo este universo, confiase en autores de la categoría de Harlan Ellison, Dorothy Fontana, Jerome Bixby, Theodore Sturgeon, David Gerold o Norman Spinrad para guionizar gran parte de los episodios de las dos primeras temporadas.

Lamentablemente NBC consideraba que las audiencias eran demasiado bajas y canceló el show al finalizar la segunda temporada. La insistencia de los fans llevó al canal a encargar una tercera y última temporada con un presupuesto alarmantemente recortado y numerosos despidos en la parte creativa, dando como resultado una temporada muy deficiente con algún acierto puntual.