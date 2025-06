Hasta la redactora de 'First Dates' se queda estupefacta cuando un soltero de Madrid cambia de opinión a última hora. "¡Pues a mí me has dicho que sí!"

Las citas en 'First Dates' pueden cambiar de rumbo de un momento para otro, como sucedió en la de Óscar y Naiara. Si bien ambos parecían haber congeniado y él le dijo al equipo del programa que quería seguir conociéndola, luego cambió de opinión y decidió dejarla con tres palmos de narices.

Solo amigos

Óscar es un madrileño de 20 años que trabaja como dependiente a la par que estudia un grado superior de desarrollo de aplicaciones: "Óscar es una persona bastante proactiva y a la que le encanta la música", se presentó, hablando de sí mismo en tercera persona. Su plan perfecto es "un banco y unas pipas" con los amigos, y las chicas le gustan "morenas y bajitas", pero no "las típicas modelos pijas".

Naiara tiene su misma edad, vive en Alcobendas (Madrid), estudia para ser auxiliar de enfermería, es camarera a tiempo parcial y practica boxeo para poder defenderse. "Me ha parecido una chica muy mona, tiene su atractivo", pensó Óscar al verla entrar. Él también le había gustado a ella: "Muy guapo, es un chico en el que me fijaría en la calle".

Naiara le explicó que buscaba un chico que la respetara y la hiciera reír, y Óscar coincidió en que quería compartir risas y música con su futura pareja. Cuando ella le contó que era un ávida lectora de libros románticos y eróticos, él le contestó que "no era muy de leer", sino más de jugar a videojuegos, otra afición que no compartía con Naiara.

Pese a que no coincidían mucho en hobbies, Óscar pensaba que "todo era verlo" y parecía que la cita iba viento en popa. En el Rasca del amor, él admitió que había hecho ghosting alguna vez y a Naiara no le gustó saberlo: "A mí me han hecho ghosting y me parece fatal".

Aun así, la soltera estaba encantada con la personalidad de su cita, así que se lo tomó a risas. Respecto a sus peores defectos, Óscar admitió que era un poco desordenado y ella que era un poco seca a la hora de cortar por lo sano cuando algo no le gustaba. Él declaró en las entrevistas que estaba dispuesto a darle otra cita a Naiara, para ver si podía llegar a tener algo con ella.

Sin embargo, cuando le preguntaron en la decisión final, rechazó querer seguir conociéndola porque "le veía más como una posible amistad". "¡Pues a mí me has dicho que sí!", exclamó la redactora ante su cambio brusco de opinión. Él insistió en que le parecía maja, pero al final se lo había pensado mejor porque no le cuadraba como pareja, a lo que Naiara le respondió que ella sí que hubiera querido una segunda cita porque era "todo lo que buscaba" en un chico.

