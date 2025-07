Johnny Depp habla alto y claro sobre su salida de 'Animales fantásticos': "Que os jodan. Hay muchos como yo a los que tenéis que matar"

Johnny Depp ha roto su silencio sobre uno de los sucesos más sonados de su carrera: su salida forzada de la saga 'Animales Fantásticos' del universo Harry Potter. Después del juicio por difamación contra Amber Heard que tuvo lugar en 2019, el actor sigue opinando que el daño que sufrió a nivel profesional fue inmediato e irreparable.

En una entrevista con The Telegraph, Depp ha contado lo que ocurrió en ese momento y que incluso le pidieron que abandonara el rodaje de la tercera entrega de la saga de 'Harry Potter' casi de un día para otro, describiéndolo como una interrupción abrupta y que fue profundamente injusta.

Esto le llevó a abandonar el proyecto y el actor recuerda que se enfadó mucho pero que supo contener la furia que sentía. A día de hoy, Depp sigue defendiendo su postura como víctima y aclara que no tiene pensado retirarse ni callarse.

Tras el juicio llega la batalla cultural

Según Johnny Depp, el cambio se produjo de una forma casi instantánea. Estaba rodando 'Los secretos de Dumbledore' cuando Warner Bros. le comunicó que querían que dejara el personaje. Algo que, según el actor, no tenía que ver con motivos artísticos o de guion, sino que era consecuencia de sus disputas judiciales.

Depp consideró que el estudio interpretó su reacción contra su exesposa como demasiado tóxica, provocando una decisión apresurada y opinó lo siguiente:

Que os jodan. Hay demasiados como yo a los que tenéis que matar. Si creéis que podéis herirme más de lo que ya me han herido, estáis muy equivocados.

Para él, esta decisión no fue solo perder un papel, sino una parte más del boicot que sufrió por parte del estudio, que le estaba invitando a retirarse. Al final, Depp abandonó la saga y el encargado de sustituirle fue Mads Mikkelsen en esa tercera película, aunque a día de hoy 'Animales fantásticos' parece estar en pausa, sin planes claros para una cuarta entrega.

A otra cosa mariposa

Johnny Depp ya ha dejado claro que no pretende retirarse y, de hecho, sigue teniendo en el horizonte más proyectos, como protagonizar el filme de Marc Webb ('The Amazing Spider-Man') 'Day Drinker' con Penélope Cruz, Madelyn Cline y Manu Ríos; o 'The Carnival At The End Of The Days', donde volverá a colaborar con Terry Gilliam, con quien ya trabajó en 'Miedo y asco en Las Vegas' y 'El imaginario del Doctor Parnassus'.

