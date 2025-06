J.K. Rowling ha empañado el estreno de la nueva serie de 'Harry Potter', pero hay un actor que no le ríe las gracias: "Su opinión y la mía no coinciden en absoluto"

Aún queda mucho para el estreno de la nueva serie del universo Harry Potter, pero parece que no vamos a dejar de hablar de ella. Teniendo en cuenta la polémica que rodea a J.K. Rowling por su posicionamiento radical en contra de los derechos de las personas trans y que hay actores como Tom Felton que la disculpan, el punto de partida de la nueva ficción que se estrenará en HBO Max no está siendo sencillo de digerir para nadie.

Y aunque hay miembros del nuevo reparto que no se han pronunciado al respecto, otros actores no han querido quedarse al margen mientras se anuncia al resto de miembros del elenco protagonista. Concretamente, Nick Frost, que acaba de ser elegido para interpretar a Hagrid en la nueva ficción, se ha pronunciado en contra de las declaraciones que ha hecho la autora.

El intérprete, al que conocemos por sus papeles en películas como 'Zombies Party' y por aparecer en el recién estrenado live action 'Cómo entrenar a tu dragón', ha declarado en una entrevista con The Observer, ha dejado claro que no comparte el mismo posicionamiento que ella.

Algo de luz en la oscuridad

La autora no ha abandonado el foco de la polémica y, durante los últimos años, no ha dejado de posicionarse públicamente en redes sociales en contra de las personas trans. Sin embargo, sus declaraciones no se han considerado lo suficientemente problemáticas y no solo se la ha nombrado productora ejecutiva de la serie, sino que, según Casey Bloys, CEO de HBO, estuvo "muy involucrada en el proceso" de selección del equipo creativo.

Por suerte, aunque pueda ser arriesgado oponerse a la visión de la escritora, Nick Frost no se ha quedado al margen. Aunque también ha tenido que soportar una oleada de odio en redes sociales.

Cuando le preguntaron por las críticas que había recibido por parte de activistas trans cuando se anunció su incorporación al proyecto, Frost explicó que tuvo que desactivar los comentarios en su publicación de Instagram debido a la avalancha de mensajes que le llegaron. Aunque también fue muy claro sobre su postura, posicionándose en contra de la ideología de Rowling.

A ella se le permite tener su opinión y a mí la mía. Simplemente no coinciden en absoluto.

Sobre si teme que el debate en torno a Rowling acabe eclipsando la nueva serie, Frost dijo que no sabía lo que iba a ocurrir. "Quizá no deberíamos pasar del tema, ¿no? No deberíamos simplemente esperar a que desaparezca, porque lo hace más fácil. Quizás deberíamos informarnos al respecto", añadió.

