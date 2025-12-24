'Father Mother Sister Brother' es un divertido tríptico sobre las familias mal avenidas, pero Jim Jarmusch no consigue llegar al corazón del espectador

En todas las relaciones familiares hay cierto resentimiento. Parte de dolor. Cosas que nunca se han pronunciado en voz alta. Llegar a la adultez con problemas, traumas y secretos de otra época forma parte de la vida, al fin y al cabo. Jim Jarmusch, en su retorno tras un lustro lejos del cine, trata de abrir en canal y diseccionar estas interacciones vitales en un tríptico formado por padres desastrosos, hijos con rencor y relaciones paterno-filiales desunidas. 'Father mother sister brother' no es la película definitiva sobre las familias mal avenidas, pero sí un acercamiento más que notable.

La vida, ¿bien o en familia?

Como toda película episódica, 'Father Mother Sister Brother' solo es tan buena como la suma de sus conjuntos. El problema es que estos son terriblemente irregulares, con un tercer acto que claramente flaquea frente a los dos primeros, por mucho que los tres, al final, compartan una misma temática: la desestructuración familiar, el cariño que subyace en el rencor, las conversaciones en las que importa más lo que se dice que lo que no.

Para ejemplificarlo, Jarmusch cae en una serie de leitmotivs que se repiten a lo largo del guion, como el agua o los Rolex, que dan cierta sensación de cohesión y unión a la película, pero, al mismo tiempo, apartan el interés de una trama principal que sufre, jugando a un '¿Dónde está Wally?' de autorreferencias. Y es que lo cierto es que, aunque tenga momentos fascinantes, la película no termina nunca de brillar con luz propia entre destellos de melancolía, comedia inesperada y cariño mal calibrado.

Lo confieso: no he sido una de las muchas personas fascinadas por 'Father Mother Sister Brother', pero me alegro muchísimo de su existencia. Cine adulto, basado en conversaciones y sentimientos, con un reparto repleto de estrellas (Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Krieps) y una puesta en escena clásica que ni requiere ni muestra grandes filigranas técnicas. Es cine casi teatral, basado en el diálogo, una puesta en escena relativamente sobria y el guion por encima de todo lo demás. Desde luego, rara avis en estos tiempos de montajes que tratan de competir cara a cara con TikTok (sin conseguirlo, claro está).

Papá, cuéntame otra vez

Personalmente, me quedé absolutamente fascinado con la primera historia, la de ese padre buscavidas y sin futuro con una vida secreta que tan solo podemos llegar a intuir. A partir de ahí, la conversación continua de su segundo tramo bajó mi interés, pese a los golpes de humor francamente brillantes, hasta llegar al drama post-mortem de esa tercera parte que tiene los mimbres, pero a la que le falta tiempo para crecer en nuestro corazón. El resultado es amargo, porque su esfuerzo por ir más allá desde su mera concepción acaba avasallado por un guion repleto de melancolía al que, sorprendentemente, le falta un toque de verdad.

'Father Mother Sister Brother' es sutil, triste, compasiva y, al mismo tiempo, irónica y divertida. Pero también, pese a su pretensión de película cálida, resulta irremediablemente fría, sin conseguir arañar el alma del espectador ni lograr trascender. Es, por supuesto, una pena en una película que claramente trata de hacerlo y convertirse un revulsivo contra cierto tipo de cine actual, revolucionando, a su manera, la tragicomedia familiar.

Jarmusch solo sigue sus propias normas, y a los 72 años, en su decimocuarta película, es algo que agradecer: fiel a sus propias intenciones, 'Father Mother Sister Brother' es un cine que sus seguidores adorarán, porque no ha perdido ni pizca de la perspicacia de sus trabajos anteriores. Personalmente, creo que no acaba de centrarse en lo que cuenta, no acaba de ser ni tan graciosa ni tan dramática como pretende, y sus guiños acaban resultando más frustrantes que divertidos. Sin embargo, con total honestidad, no puedo sino celebrar que una película como esta pueda llegar a estrenarse como es debido. Y más aún en estas fiestas: como revulsivo navideño (anti)familiar, no tiene precio.

