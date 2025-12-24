Hace 21 años, esta película convirtió un cuento infantil en un recuerdo imborrable de mi infancia. Ahora es una cita obligada cada Navidad

Por muchos años que pasen, siempre asociaré la Navidad con una película concreta. No suelo disfrutar especialmente de estas fechas, pero hay lugares a los que suelo acudir para volver por un ratito a la infancia.

Estoy hablando de 'Polar Express', la película de Robert Zemeckis, que es una de esas historias que asocio directamente con la época en la que era pequeña, las tardes de invierno y a esa sensación mágica que en aquel momento parecía inagotable. Volver a verla ahora es una experiencia curiosa, porque ya no la ves con los mismos ojos, pero consigue despertar algo muy similar. No es solo una película navideña más, sino una de esas obras que marcaron una etapa y que, con sus virtudes y sus rarezas, todavía tienen algo que ofrecer.

¡Pasajeros al tren!

'Polar Express' cuenta la historia de un niño que, en la noche de Navidad, se sube a un misterioso tren con destino al Polo Norte. Y a partir de ahí, la película se convierte en un viaje físico y emocional que nos habla de creer y de escuchar esa voz interior con muchos sueños por cumplir. Es una premisa sencilla, pero muy bien enfocada a ese momento concreto de la infancia en el que la magia empieza a tambalearse.

Uno de los grandes aciertos de la película es su atmósfera. Desde el traqueteo del tren hasta el silencio del paisaje nevado, todo está pensado para envolver al espectador en una sensación constante de cuento. Robert Zemeckis apuesta por una narración pausada, casi contemplativa por momentos, que se aleja del ritmo frenético de muchas películas infantiles actuales.

Y el estilo de animación es muy particular, porque aunque algunos rostros pueden resultar extraños o inquietantes, también hay una ambición técnica que merece cierto reconocimiento. En su momento fue un salto enorme y, vista hoy, tiene cierto encanto.

Otro elemento clave es su mensaje. 'Polar Express' no va solo de Navidad, sino de la fe entendida en un sentido más amplio, de creer en algo cuando no tienes pruebas, confiar en lo invisible y aceptar que crecer no significa renunciar del todo a la imaginación. Es una película que habla tanto a niños como a adultos, aunque cada uno la vea desde un lugar distinto.

Volver a 'Polar Express' ahora, años después, es una experiencia distinta a la de la infancia, pero igual de valiosa. No es una película perfecta, ni pretende serlo, pero sigue teniendo un corazón enorme. La tenéis en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+.

