Las 24 mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix, HBO, Movistar+, Amazon y Filmin

Como dice el villancico, "ya llegó la Navidad". Las ciudades se inundan de luces que ponen a prueba la resistencia de nuestras retinas, los comercios empiezan a reventar de compradores en busca de regalos, y muchos ya empiezan a pensar en las cenas opíparas que se van a meter entre pecho y espalda en Nochebuena.

Pero la Navidad no sería lo mismo sin uno de esos clásicos cinematográficos que nos acompañan diciembre tras diciembre. Por eso, os traemos esta selección de largometrajes navideños que podéis disfrutar desde la comodidad de vuestros salones a través de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Filmin o HBO. Cine para todo tipo de gustos, públicos y edades.

'La mujer del obispo' ('The Bishop's Wife', 1947)

Tres gigantes del Hollywood clásico como Cary Grant, Loretta Young y David Niven protagonizan esta divertida comedia navideña nominada al Óscar y dirigida por un Henry Koster que también se hizo con una nominación por su fantástica labor. Una película tan divertida como encantadora que podéis disfrutar en Filmin.

'¡Qué bello es vivir!' ('It's a Wonderful Life', 1949)

No diga "clásico navideño por antonomasia", diga '¡Qué bello es vivir!'. Este dramón navideño, copiado hasta la saciedad es, posiblemente, la obra más reconocida de la exquisita filmografía de Frank Capra gracias a su cálido mensaje, a la deliciosa interpretación de James Stewart y a sus magníficos valores cinematográficos. La tenéis a tiro de piedra en Filmin.

'Ben-Hur' (1959)

Otra de esas cintas incunables que ver entre villancicos es la descomunal 'Ben-Hur' de William Wyler. Los 11 Óscar que ganó en la ceremonia de entrega de 1959 son lo de menos cuando nos centramos en la descomunal épica que se desarrolla en pantalla durante algo más de tres horas y media. Si tenéis tiempo libre, podéis verla en Movistar+.

'La gran familia' (1962)

Siempre con permiso de 'Plácido', 'La gran familia' de Fernando Palacios y Rafael J. Salvia puede que sea una de las películas navideñas españolas más representativas de nuestra industria. Una cinta entrañable con un fabuloso —como siempre— José Isbert, disponible en Movistar+.

'Navidades negras' ('Black Christmas', 1974)

¿Quién dijo que el cine navideño tuviese que ser para todos los públicos? Este slasher de mediados de los setenta, que este 2019 estrena su segundo remake, demuestra que una buena dosis de muerte y sangre es plenamente compatible con las luces, los árboles y los sombreros de papá noel. 'Navidades negras' está a vuestra disposición en Filmin.

'Cuento de Navidad' ('A Christmas Carol', 1984)

Pese a estar concebida originalmente para televisión, esta película navideña dirigida por Clive Donner se encuentra entre las adaptaciones más destacadas del cuento clásico de Charles Dickens. Podéis ver a George C. Scott —el mismísimo Patton— en la piel del señor Scrooge en Filmin.

'Arma letal' ('Lethal Weapon', 1987)

A Shane Black le encanta la Navidad, y no tiene ningún tipo de prejucio a la hora de incluirla en historias de todo tipo. Como muestra, aquí está la magnífica 'Arma letal' que dirigió Richard Donner en 1987 a partir de un libreto de Black, y que cuenta con temas como 'Jingle Bell Rock' o 'I'll Be Home For Christmas' en su banda sonora. Está disponible en Movistar+.

'Los fantasmas atacan al jefe' ('Scrooged', 1988)

Un año después de 'Arma letal', Richard Donner cambió de registro por completo para sumergirse en el terreno de la comedia navideña con fantasmas de la mano de Bill Murray con una de las adaptaciones más locas del 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens. Carcajadas ochenteras de calidad a un click de distancia en Amazon Prime Video.

'Eduardo manostijeras' ('Edward Scissorhands', 1990)

Sin ser yo un gran aficionado al cine de Tim Burton, es imposible no caer rendido a los pies de una 'Eduardo manostijeras' que, como poco, merece ser calificada como un clásico moderno encantador. Una de las mejores piezas del cineasta, con un corazón y una magia enormes que podéis ver en Movistar+.

'Solo en casa' ('Home Alone', 1990)

Mentiría si dijese que "quédate con el cambio, sabandija asquerosa" no es una de mis frases favoritas de la historia del cine —y que no me llevé algún que otro capón por repetirla en bucle cuando era pequeño—-. Si queréis escuchar esa perla y disfrutar de una comedia navideña por la que parece no pasar el tiempo, tenéis 'Solo en casa' en Movistar+.

'Pesadilla antes de Navidad' ('A Nightmare Before Christmas', 1993)

Henry Selick dirigió y Tim Burton se llevó todo el crédito por una 'Pesadilla antes de Navidad' que continúa siendo una auténtica delicia animada un cuarto de siglo después de su estreno. Para cantar a dúo con Jack Skellington, Sally y compañía, tan sólo tenéis que acudir a vuestra cuenta de Netflix.

'Eyes Wide Shut' (1999)

Jugamos con los límites de lo navideño al recomendar este tórrido y turbio thriller psicosexual del maestro Stanley Kubrick protagonizado por Nicole Kidman y Tom Cruise. Otra auténtica clase magistral del autor neoyorquino, controvertida, cruda, complicada de digerir y disponible en Movistar+.

'El Grinch' ('How the Grinch Stole Christmas', 2000)

Esta desquiciada adaptación a la gran pantalla del libro infantil 'How the Grinch Stole Christmas', escrito por el Dr. Seuss y publicado en 1957, no sólo nos ofrece uno de los divertimentos navideños más peculiares de esta lista; además, nos regala una interpretación pasadísima de vueltas cortesía de Jim Carrey. Hilarante, mucho mejor de lo que se recuerda y lista para su visionado en Movistar+ y Amazon Prime Video.

'Elf' (2003)

De interpretación histriónica a interpretación histriónica, y tiro porque me toca. En esta ocasión, pasamos del Grinch al hijo adoptivo de Papá Noel acogido como uno de sus elfos, y de Jim Carrey a un Will Ferrell que parece habérselo pasado en grande rodando esta comedia dirigida por Jon Favreau. Sólo para vuestros ojos en Movistar+.

'Love Actually' (2003)

La comedia romántica de historias cruzadas definitiva data del año 2003, la dirigió el británico Richard Curtis, se titula 'Love Actually' y continúa siendo una auténtica maravilla. Lo mejor de todo es que no tenéis excusa para volver a verla, ya que está disponible por partida triple en HBO, Netflix y Amazon Prime Video.

'Polar Express' (2004)

Robert Zemmeckis tuvo una fase en la que prefirió vender su alma al CGI y a los personajes salidos del valle inquietante, y uno de los filmes resultantes fue esta 'Polar Express'. Una aventura navideña a la antigua usanza pero a la vanguardia técnica —en su momento, claro está— encabezada por Tom Hanks y que podéis ver en Amazon Prime Video.

'Kiss Kiss, Bang Bang' (2005)

Antes os hablaba de la extraña filia de Shane Black con la Navidad. Algo que trascendió a su faceta de guionista para hacer acto de presencia en su debut en la dirección con la desternillante 'Kiss Kiss, Bang Bang'; una buddy movie con unos diálogos para enmarcar, una trama con una buena dosis de suspense y la acción justa para aderezar el relato. Disponible en HBO.

'Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad' ('Rare Exports', 2010)

La flamante ganadora del premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges 2010 llegó desde Finlandia, llevando un paso más allá el cachondo cortometraje 'The Official Rare Exports Inc. Safety Instructions' y brindando un cóctel a medio camino entre el cine fantástico de manual y la comedia negra con alma de serie B. Divertimento asegurado en Amazon Prime Video.

'Arthur Christmas: Operación Regalo' ('Arthur Christmas', 2011)

De la mano del estudio Aardman —responsables de, entre otras, las aventuras de Wallace y Grommit o la Oveja Shaun— Sarah Smith y Barry Cook firmaron esta cinta de animación para toda la familia con un sentido de la comedia tan ágil y lúcido como su depurada narrativa. Puede verse ya mismo en Netflix.

'Krampus: Maldita Navidad' ('Krampus', 2015)

Por desgracia, la celebérrima 'Gremlins' no está disponible en ninguna plataforma de streaming actualmente, pero las penas, con 'Krampus', son menos. Porque esta historia de terror dirigida por Michael Dougherty tiene la mala baba y el espíritu ochentero suficientes como para satisfacer a cualquier fan del terror más festivo. Podéis disfrutar de ella en Netflix.

'Los tres reyes malos' ('The Night Before', 2015)

Si, por el contrario, lo vuestro no es el terror sino la comedia pasada de vueltas, 'Los tres reyes magos' es vuestra película navideña. Seth Rogen, Joseph Gordon Levitt y Anthony Mackie protagonizan un relato en el que los chistes de mal gusto no están reñidos con ofrecer un discurso cálido y poseer mucho más corazón que gran parte de sus congéneres. Actualmente forma parte del catálogo de Netflix.

'El Grinch' ('The Grinch', 2018)

Como una sola adaptación de las aventuras y desventuras del Grinch no es suficiente, en 2018 el personaje del Dr. Seuss dio el salto a la animación 3D en un largometraje que atesoró mucha más calidad de la esperada. Técnica y narrativamente impoluta, pero con algo menos de magia de lo que debería a juzgar por el material original. Podéis juzgar por vosotros mismos en Movistar+.

'Crónicas de Navidad' ('The Christmas Chronicles', 2018)

Puede que 'Crónicas de Navidad' sea una cinta típica, tópica y rebosante de clichés, pero sólo por ver a Kurt Russell haciendo las veces de Papá Noel ya merece la pena echarle un vistazo. Puede que no sea la opción más destacada de toda la lista, pero puede que os llevéis una buena sorpresa si decidís darle una oportunidad en Netflix.

'Klaus' (2019)

Cerramos nuestra selección con la primera película española de animación para Netflix. Una encantadora y entrañable producción navideña con un estilo visual impoluto, un fantástico diseño de personajes y un espíritu añejo que la han hecho merecedora de siete nominaciones a los Premios Annie. Podéis verla, como es lógico, en Netflix.

Crítica en Espinof: 'Klaus': Netflix da en la diana con su primera película española de animación, una entrañable y divertida propuesta navideña