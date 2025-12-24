'Avatar' se convierte en la trilogía más taquillera de todos los tiempos. Así queda un top 10 histórico dominado por el cine de fantasía y ciencia ficción

El arrollador estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza' ha devuelto a la saga creada por James Cameron a lo más alto de la taquilla, sirviendo además para convertirla en la trilogía más taquillera de la historia del cine. De hecho, tal fue el éxito de las dos anteriores que ni siquiera hacía falta que la tercera sumase un dólar para conseguirlo

Y es que entre 'Avatar' y 'Avatar: El sentido del agua' suman unos ingresos mundiales de 5.267 millones de dólares, una cantidad a la que ninguna de las otras trilogías más taquilleras llega. De hecho, en la segunda posición hay que bajar hasta los 4.480 millones conseguidos por la trilogía secuela de Star Wars hecha por Disney.

Las más taquilleras

Obviamente, la franquicia de Cameron dejará de poder ser incluida aquí si 'Avatar 4' acaba saliendo adelante, pero ahora mismo está en lo más alto y parece poco menos que imposible que ninguna otra trilogía vaya a superarla en un futuro cercano. Por si tenéis curiosidad, el top 10 histórico queda de la siguiente forma:

No me olvido tampoco de que incluir ahí la trilogía de 'Spider-Man' protagonizada por Tom Holland es un poco trampa, pues ya se ha rodado una cuarta entrega que llegará a los cines el año. Y meter también ahí a 'Jurassic World' puede ser cuestionable, pero ahí sí que las tres películas lideradas por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard tienen un punto de unión bastante claro.

Ahora la duda está en saber hasta dónde podrá llegar 'Avatar: Fuego y ceniza' en taquilla, pues es cierto que ha arrancado por debajo de lo esperado, pero también que apunta a que como mínimo pasará de los 1.500 millones de recaudación mundial. Puede que suene a poco por ser la saga que es, pero es que solamente otras 13 películas lo han conseguido hasta ahora.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor





