La policía demanda a Matt Damon y Ben Affleck por su nueva película para Netflix: "Ahora su reputación está dañada"

Matt Damon y Ben Affleck se marcaron hace poco un tanto con 'El botín' ('The Rip'), ya que su nuevo thriller consiguió un éxito más que notable en Netflix. Eso sí, la película dirigida por Joe Carnahan ya ha quedado sepultada en el catálogo de la plataforma, pero ahora vuelve a ser noticia porque Damon y Affleck han sido demandados por la imagen que se da de la policía de Miami.

Recordemos que 'El botín' se inspira en el caso real de una redada antidrogas que tuvo lugar el 29 de junio de 2016, algo que se utilizó durante la promoción de la misma. La demanda alega que la película ha dañado de forma injusta la reputación de los agentes que la llevaron a cabo al mostrar una versión muy alejada de la realidad.

Qué es lo que reclama la demanda

La demanda ha sido presentada contra Artists Equity, la productora de Damon y Affleck que está detrás de 'El botín', por parte de Jonathan Santana y Jason Smith, los dos agentes acreditados por resolver un caso en el que se incautaron más de 20 millones de dólares. Entonces fueron aplaudido por ello y ahora asegura que incluso se burlan un poco de él por culpa de la película de Netflix.

Santana asegura que "cuando uno hace eso, está robando algo. Nosotros nunca robamos un dólar" y que ahora tiene que soportar comentarios en plan “básicamente, quería decir: ¿Cuántos cubos de dinero robé?”. Por ello, lo han puesto todo en manos de su abogado Ignacio Álvarez, quien explica que "presentaron a los policías como corruptos, presentaron a mis clientes como corruptos. Ahora su reputación está dañada".

El caso será visto ahora por un tribunal federal de Florida, donde es de esperar que Artists Equity alegue que en los títulos de crédito finales ya se señala que se cambió la historia real "con fines dramáticos" y que "cualquier parecido con personas reales es una coincidencia inintencionada". Por su parte, Álvarez alega que "mis clientes ahora sufrirán daños de por vida, ya que todo el mundo los percibe como corruptos".

Ya veremos en qué queda todo, aunque lo más probable es que la demanda no llegue a ninguna parte. Eso sí, también es probable es que se llegue a algún tipo para evitar recibir mucha mala publicidad, pero eso ya lo veremos más adelante.

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