La ciencia afirma que es la película más influyente de la historia del cine. Una auténtica obra maestra que puedes ver en HBO Max

Hay gente empeñada en tratar el cine como una ciencia, llegando a inventarse conceptos tan inexplicables como el de una crítica objetiva. Sin embargo, hay personas que han querido llevar más allá la idea de medir el cine, hasta el punto de hacer un estudio para llegar a la conclusión de que la película más influyente de la historia del cine es 'El mago de oz' ('The Wizard of Oz').

Eso fue lo que anunciaron un grupo de investigadores de la universidad de Turín en un estudio publicado en Applied Network Science, donde también aclararon que las 20 películas más influyentes se hicieron todas ellas antes de 1980. En la lista también encontramos títulos como 'Casablanca', 'Ciudadano Kane' ('Citizen Kane'), 'Psicosis' ('Psycho') o 'Star Wars: Una nueva esperanza'.

Así se eligió a 'El mago de oz'

Para el estudio abordaron 47.000 títulos y utilizaron un complejo sistema que explica así el Doctor Livio Bioglio: "Proponemos un método alternativo a la recaudación en taquilla —que se ve afectada por factores ajenos a la calidad de la película, como la publicidad y la distribución— y a las críticas —que, en última instancia, son subjetivas— para analizar el éxito de una película. Hemos desarrollado un algoritmo que utiliza las referencias entre películas como medida de éxito y que también puede emplearse para evaluar la trayectoria de directores, actores y actrices, teniendo en cuenta su participación en las películas más taquilleras".

Además se detalla que "nuestra puntuación de éxito se basa en la red de referencias entre películas y tiene como objetivo identificar aquellas que han tenido una influencia central en el campo del cine y pueden considerarse una fuente de inspiración para muchas otras. Está compuesta por una combinación de cuatro puntuaciones de centralidad bien establecidas para grafos: grado de entrada, cercanía, armónica y PageRank".

En el estudio se eligieron películas presentes en IMDb y trataron todas ellas como nodos de una red. La idea era medir las conexiones existentes entre ella y otros largometrajes, así como la influencia que tuvieron luego las películas conectadas a ella. Un método similar al utilizado para medir el trabajo en otros campos científicos.

No obstante, los investigadores reconocen que existen ciertas limitaciones, no tanto por el hecho de haber abordado solamente películas estrenadas antes de 2010 como porque los datos presentes en IMDb dan una mayor importancia a las producciones occidentales.

Por mi parte, el principal problema lo vea en usar IMDb como única fuente para este estudio, ya que se trata igualmente de una web elaborada de forma falible. Sin olvidarme de este otro aspecto aclarado en el estudio: "Usamos datos de IMDb sobre referencias entre películas para calcular una puntuación de cada película, basándonos en cuántas referencias ha recibido de otras películas estrenadas después de su producción: la idea es que una referencia a otra película es una especie de pista dejada por algún miembro del equipo, sugiriendo que la película referenciada lo ha influenciado de alguna manera". ¿Y qué pasa si alguien simplemente menciona que se acordó de ella por algún motivo totalmente peregrino?.

Pese a todo, no deja de ser un esfuerzo admirable, y si os habéis quedado con las ganas de ver 'El mago de oz' después de esto, la tenéis disponible en HBO Max.

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