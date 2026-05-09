El récord del guion más caro de la historia del cine es de esta película de ciencia ficción con Denzel Washington que puedes ver en Disney+

Hay película carísimas a lo largo de la historia del cine, pero lo cierto es que el guion rara vez es una prioridad en Hollywood. Buena prueba de ello es que el récord del más caro de todos los tiempos costó "solamente" 5 millones de dólares y sirvió como la base para hacer 'Deja Vu', una película de ciencia ficción protagonizada por Denzel Washington a las órdenes de Tony Scott.

'Deja Vu' cuenta la historia de Doug Carlin, un agente de la ATF que descubre que ha sido un terrorista quien está detrás de la explosión de una bomba en un Ferry de Nueva Orleáns. Sus grandes habilidades llevan a que sea reclutado por un misterioso equipo de investigadores que tienen una máquina que permite viajar en el tiempo.

Prometía ser mejor de lo que realmente es

La persona que vio el tremendo potencial que tenía el libreto escrito por Bill Marsilii y Terry Rossio fue el productor Jerry Bruckheimer, quien no dudó en pagar 5 millones para hacerse con ella. Luego reclutó a Washington y Scott para hacerla, aunque los problemas no tardaron en llegar: el director no veía nada claro un componente de ciencia ficción de la historia.

El propio Rossio comentó que Tony Scott fue "una elección completamente equivocada, ya que Tony había declarado que no tenía interés en hacer una película de ciencia ficción y sugirió que se descartara el aspecto de los viajes en el tiempo. Mi esperanza era que tuviéramos un guion que pudiera ser el próximo 'El sexto sentido'. Tony quería hacer simplemente otra película de vigilancia mediocre".

De hecho, Scott abandonó el proyecto y Marsilii y Rossio trabajaron contrarreloj haciendo ajustes en el guion para que Washington se quedase a bordo. Tan contento quedó con el resultado que logró convencer al cineasta para volver, pero con una condición: traer a otros guionistas más de su gusto para hacer algunos cambios, como el hecho de trasladar la historia de Long Island a Nueva Orleans.

Ese cambio resultó muy importante también en términos logísticos, pues el huracán Katrina llevó a que el rodaje tuviera que retrasarse de forma considerable, lo cual sin duda ayudó a que el presupuesto se elevase finalmente hasta los 75 millones de dólares. Y luego solamente funcionó moderadamente bien en taquilla, ya que consiguió una recaudación mundial de 180 millones.

Siendo justos, lo que propone 'Deja Vu' suena mejor sobre el papel de lo que vemos en pantalla -ese 55% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes no es casualidad-, quedando la duda de cuánto queda realmente de ese guion original por el que se pagó esa cifra récord o si simplemente Bruckheimer desembolsó una cantidad obscena de dinero por un material que no lo merecía.

Si por un casual os apetece recuperar 'Deja Vu', la tenéis disponible en streaming en el catálogo de Disney+.

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