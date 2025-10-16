"Es la película de la que estoy más orgulloso". Denzel Washington afirma que este drama es lo mejor que ha hecho en su carrera

Hemos podido ver a Denzel Washington en tantas grandes películas que hay muchas más que válidas cuando toque elegir cuál es la mejor en la que ha participado. De hecho, él mismo tiene una preferida personal, que además no es ninguna de las dos por las que ganó un Óscar, aunque sí que estuvo nominado por ella: 'Huracán Carter'.

"El estudio no la estrenó como es debido y quedó enterrada"

Estrenada en 1999, 'Huracán Carter' es un biopic de Rubin Carter, un boxeador de origen humilde y difícil que logró llegar a ser aspirante al título de los pesos pesados. Todo cambió para siempre cuando fue acusado y condenado injustamente a tres cadenas perpetuas en un caso de triple asesinato que conmocionó a la sociedad de Estados Unidos.

'Huracán Carter' fue una gran apuesta que acabó decepcionando en taquilla. Y es que el director Norma Jewison contó con un generoso presupuesto de 50 millones de dólares, pero luego la película apenas logró recaudar 74 millones en todo el mundo. Es más que probable que la inversión se recuperase en otras ventanas de explotación, pero la sensación que no quedó no fue de éxito y eso es algo que molesta a Washington.

El propio Washington así lo expresó en una entrevista concedida a Total Film: "El estudio no la estrenó como es debido y quedó enterrada. Se esforzaron demasiado por posicionarla para los Oscar y terminaron perjudicando la película". Eso sí, el actor ya entonces tenía claro que se trata de una obra muy especial:

Pero creo que es una de esas películas cuya reputación se consolidará con el tiempo. Es le película de la que estoy más orgulloso, a la altura de Malcolm X. Sin embargo, creo que el director, Norman Jewison, estaba mucho más frustrado que nadie. Estaba muy orgulloso de su trabajo, como debía estar, y se sintió totalmente traicionado por el equipo de marketing.

Lo cierto es que la productora no se equivocó al pensar que 'Huracán Carter' era una película que tenía posibilidades en los Óscar, ya que Washington llegó a ser nominado por su trabajo en ella -el galardón fue finalmente a manos de Kevin Spacey por 'American Beauty'-, pero seguro que podría haber dado más de sí en los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Por cierto, Washington se tomó muy mal la derrota, hasta el punto de que decidió ceder su derecho de voto a su mujer, quien fue durante un tiempo la persona que veía las películas aspirantes y decidía en su nombre quién se merecía el voto.

