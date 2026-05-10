"Rollback". El fallo que da terror en los parques de atracciones pero que está totalmente previsto

Subirse en una montaña rusa es motivo de nervios para algunos visitantes de parques de atracciones, pero desde luego no forma parte de la sensación de adrenalina el pensamiento de que algo pueda fallar. Los accidentes en atracciones no son insólitos, pero desde luego son raros. Sean en grandes parques de atracciones o destinadas a ferias ambulantes, son aparatos que están exhaustivamente testeados y que operan en unas condiciones muy controladas.

Incluso en casos donde la cosa parezca ponerse peliaguda, podemos no tener nada que temer por nuestra seguridad. Lo explicaba el youtuber Discovery Line con un caso muy familiar para los aficionados españoles. Pongamos que estás en PortAventura, en el parque dedicado a Ferrari y en la atracción Red Force (la más alta y rápida de Europa). El vagón se pone en marcha y vas de camino a subir su enorme cuesta vertical. Es entonces cuando empiezas a notar que el vehículo no tiene fuerza para seguir subiendo.

Esta situación se llama "rollback", y aunque intimida mucho para el que lo vive, es en realidad uno de los errores más contemplados dentro de las montañas rusas. El comportamiento de Red Force en estos casos es el mismo de otras atracciones similares. El vehículo se deja caer marcha atrás y el raíl lo va frenando de manera automática hasta que vuelve al punto de inicio. Para los más aventureros, esto es una oportunidad para tener un lanzamiento extra que no estaba planeado.

El rollback sucede por varias razones. Puede ser porque se ha lanzado con una aceleración menor de la habitual o por condiciones atmosféricas como viento o calor. Por mucho que estos circuitos estén mecanizados, las fuerzas de inercia y gravedad siguen siendo un ingrediente clave para que disfrutemos estas atracciones y no nos resulten muy violentas para nuestro cuerpo. Una de las primeras montañas rusas en incorporar el rollback fue Kingda Ka en Estados Unidos, atracción que en un cartel al entrar indicaba a los visitantes que esto mismo podía pasar, que era totalmente normal y no había motivo de preocupación.

Imágenes: Dusso Janladde (Wikimedia), Freddo (Wikimedia)

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