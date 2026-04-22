Studio Ghibli prepara un nuevo anime. 'Majo no Tani no Yoru' se estrena este mismo verano, pero para verlo tendremos que ir a Japón

Tras 'El chico y la garza' pensábamos que Hayao Miyazaki se retiraba definitivamente, pero los engranajes de Studio Ghibli se están moviendo de nuevo y el director ya trabaja en una nueva película. Eso sí, en el estudio no se están dedicando en exclusiva únicamente a este misterioso proyecto de Miyazaki, y es que este mismo verano estrenarán un nuevo corto de anime.

Vamos preparando el pasaporte...

Esta semana Studio Ghibli ha confirmado que andan trabajando en 'Majo no Tani no Yoru' ('Una noche en el valle de las brujas'), un corto de anime que ha desvelado su primera imagen y tiene una pinta encantadora.

Al mando del proyecto tenemos a dos veterano del estudio: Goro Miyazaki, director de 'Cuentos de Terramar' y 'La colina de las amapolas' y Akihiko Yamashita, director de 'Modest Heroes' y un animador con tablas que ha participado en 'El castillo ambulante' y 'Arrietty y el mundo de los diminutos', entre otras. 'Majo no Tani no Yoru' se estrenará el próximo 8 de julio, aunque por desgracia lo hará en exclusiva en el Parque Ghibli.

Se podrá ver en el Cine Orion, en la zona del Gran Almacén del parque temático. Y en realidad este estreno limitado tiene mucho sentido, ya que 'Majo no Tani no Yoru' se ambienta en el área de Parque de las Brujas que abrió en marzo de 2024.

Desde Studio Ghibli ya habían producido varios cortos de anime para su museo, pero este será el primer corto desarrollado específicamente para el Parque Ghibli. Miyazaki y Yamashita asistirán al estreno y también habrá un evento especial con ellos en el que mostrarán el proceso de detrás de las cámaras.

Las entradas salen a la venta el próximo 10 de mayo a las 2:00 pm, hora japonesa, y tan solo hay 150 disponibles. Así que si estamos planeando visitar el Parque Ghibli este verano, mejor ponernos las alarmas para no perdernos este estreno histórico.

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